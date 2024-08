Venezuela: Zwei weitere Oppositionelle verhaftet

Mahnwache von Oppositionellen in Caracas (ANSA)

Erneute Verhaftungen in Venezuela: Diesmal traf es die ehemaligen Abgeordneten Américo De Grazia und Williams Dávila.

Dies gaben die Opposition und die Familien der beiden Politiker bekannt. Sie prangerten eine „Eskalation der Repression“ gegen die Gegner von Präsident Nicolás Maduro an. Die Wahlen vom 28. Juli haben Maduro ein drittes Mandat beschert, doch wird das Ergebnis von der Opposition und einem großen Teil der internationalen Gemeinschaft angefochten.

Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation „Defiende Venezuela“ waren es als „Chavisten“ bezeichnete Gruppen, die bei den Verhaftungen in Aktion traten. „Sie nahmen Williams Dávila, den ehemaligen Gouverneur von Mérida, mit, während er sich auf der Plaza Los Palos Grandes in Caracas aufhielt; sein Aufenthaltsort ist im Moment unbekannt.“

Maduro kündigt zehntägige X-Sperre an

María De Grazia, Tochter des ehemaligen Abgeordneten Américo, sagte derweil, ihr Vater werde im Hauptquartier des bolivarischen Geheimdienstes (Sebin) in der venezolanischen Hauptstadt festgehalten. „Wir wissen nicht, welche Anschuldigungen gegen ihn erhoben werden“, es gebe „keinen Haftbefehl“ gegen ihn, so die Frau auf ihren sozialen Kanälen.

Maduro

Während einer Demonstration in Caracas kündigte Maduro unterdessen eine zehntägige Aussetzung des sozialen Netzwerks X in dem lateinamerikanischen Land an. Die Maßnahme sei auf seinen Vorschlag hin von der Telekommunikationsbehörde ergriffen worden, fügte er hinzu.

Nach Ansicht des venezolanischen Präsidenten hat das soziale Netzwerk „zum Hass aufgestachelt und einen Bürgerkrieg zwischen den Venezolanern gefördert“. In den vergangenen Tagen hatte der Eigentümer von X, Elon Musk, die Präsidentschaftswahlen scharf kritisiert.

(osservatore romano)