Diözese Bozen-Brixen: Sommertreffen von Missionaren aus Südtirol

Wie jedes Jahr organisiert das Missionsbüro der Diözese Bozen-Brixen auch heuer wieder ein Treffen mit Missionaren aus Südtirol, die ihren Sommerurlaub in der Heimat verbringen. Bei der Zusammenkunft in der Benediktinerabtei Marienberg im Vinschgau wird auch Bischof Ivo Muser anwesend sein.

Das Jahrestreffen der Missionare am Donnerstag, 22. August, sei eine „Gelegenheit zum Austausch von Ideen und Erfahrungen,“ heißt es in einer Mitteilung der Diözese. Und es trage auch zur Stärkung der Zusammenarbeit von im Ausland tätigen Priestern, Ordensfrauen und Laien mit den verschiedenen Missionsgruppen bei, die Kooperationsprojekte in verschiedenen Teilen der Welt unterstützen.

Einige der Missionare und Ordenfrauen, die derzeit in Südtirol Urlaub machen, werden über ihre Tätigkeit im Ausland berichten: darunter Schwester Christa Pardeller aus Deutschnofen, die in Kamerun tätig ist; Margret Bergmann, die in Afghanistan arbeitet, Schwester Gertraud Boschetto, die in Indien wirkt, Gisela Hein, die aus dem Kongo angereist ist und Don Josef Werth, der seit 50 Jahren in Brasilien Dienst tut. Geplant sind auch die Zeugnisse von zwei Südtiroler Laienmissionaren, Simon Lemayr und Tobias Mittelberger, die in Uganda tätig waren.

Am Nachmittag stehen ein Besuch in der Krypta und eine Vesperfeier auf dem Programm.

