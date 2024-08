Südsudan: Bischof fordert zu Einheit auf

Bei seiner Amtseinführung als erster Bischof der Diözese Bentiu in Südsudan hat Bischof Carlassare die Gläubigen zur Zusammenarbeit und Einheit aufgerufen.

Bischof Christian Carlassare ist am Sonntag als erster Bischof der neu gegründeten Diözese Bentiu in Südsudan feierlich in sein Amt eingeführt worden. In seiner Predigt rief der italienische Comboni-Missionar die Gläubigen zur Einheit und Solidarität auf. Er betonte die Notwendigkeit, gemeinsam eine Zukunft voller Hoffnung zu gestalten.

Bischof Carlassare unterstrich, dass die Kirche eine Gemeinschaft sei, die aus allen Gläubigen bestehe, nicht nur aus den Bischöfen, Priestern und Ordensleuten. „Wer bin ich ohne euch? Wer ist der Bischof ohne sein Volk?“, fragte er und forderte dazu auf, gemeinsam die Mission der Kirche zu erfüllen. Er lobte die tief verwurzelte Glaubenskraft des südsudanesischen Volkes, das trotz der enormen Herausforderungen nie aufgegeben habe.

Abkehr von materiellem Reichtum

Der Bischof zog Parallelen zwischen der materiellen Armut der neuen Diözese und dem biblischen Beispiel des Propheten Elija, wobei er den spirituellen Reichtum hervorhob, der im Glauben und in der Eucharistie liegt. „Diese Diözese von Bentiu beginnt sehr arm. Wir sind wirklich sehr arm. Aber das Wenige, das Gott uns gegeben hat, ist wie das Wasser, das Elija erhielt. Es ist das Brot und der Wein der Eucharistie, die uns weitertragen werden,“ sagte er. Carlassare warnte davor, sich ausschließlich auf materiellen Reichtum zu konzentrieren, und wies darauf hin, dass dies zu inneren Konflikten und spiritueller Armut führen könne.

Bentiu wird der achte Bischofssitz im Südsudan. Die Region um Bentiu liegt im Bundesstaat Unity im Norden des Südsudan. Bentiu selbst war während des Bürgerkriegs im Südsudan eine der am stärksten umkämpften Gebiete, was zu erheblichen Zerstörungen und Vertreibungen der Bevölkerung führte

In seiner Predigt hob er auch die Bedeutung der Katechese hervor, die in Zeiten von Konflikten eine entscheidende Rolle gespielt habe. „Die Katechisten in dieser Region haben Großes geleistet. Sie haben inmitten von Konflikten gedient und Christus verkündet, selbst als es nur wenige Priester gab,“ sagte er und ermutigte die Gläubigen, das Werk der Katechisten fortzuführen, um eine starke Kirche in der Diözese Bentiu aufzubauen.

(aciaafrica – rp)