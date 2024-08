Als der Papst im Februar 2023 den Südsudan besuchte

Südsudan begrüßt ersten residierenden Nuntius

Erzbischof Seamus Horgan, der erste residierende Nuntius in Südsudan, ist zu seinem Dienstantritt in der Hauptstadt Juba feierlich empfangen worden. Er zeigte sich „sehr dankbar und tief berührt“ von der herzlichen Aufnahme, wie die katholische Agentur aciafrica am Donnerstag berichtete.

Horgan, der aus Irland stammt, empfing am 27. Juli in Rom die Bischofsweihe. In seiner Ansprache in Juba betonte er die Bedeutung seiner Rolle als Vertreter von Papst Franziskus im jüngsten Staat Afrikas und der Welt. Er hob die enge Verbindung des Papstes zu Südsudan hervor und erinnerte daran, dass die Ernennung eines residierenden Nuntius die Absicht des Papstes zeige, eine stabilere und kontinuierliche Präsenz der Kirche in dem Land zu gewährleisten. Franziskus hatte den Südsudan 2023 besucht. Die Entsendung eines residierenden Papstbotschafters im Südsudan wurde dem Agenturbericht zufolge von der Bevölkerung wie von der südsudanesischen Regierung positiv aufgenommen. Philip Jada, ein Vertreter des südsudanesischen Außenministeriums, betonte die Bedeutung der Ankunft des Nuntius: „Wir sind alle begeistert, Sie als ersten in Südsudan ansässigen Nuntius und Vertreter des Heiligen Stuhls hier willkommen zu heißen." Der Heilige Stuhl und Südsudan unterhalten volle diplomatische Beziehungen. Vor Horgans Entsendung nach Juba war der Nuntius in Kenia, Erzbischof Hubertus Van Megen, als nichtresidierender Botschafter auch für den Südsudan zuständig gewesen. Das Nuntiaturgebäude in Juba ist neu errichtet worden. (aciafrica – gs)