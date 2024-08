Symbolfoto

Singapur hängt binnen weniger Tage zwei Häftlinge

Singapur hat am Mittwoch einen 59-jährigen Mann wegen Drogenhandels gehängt, wie die Behörden mitteilen. Es war die zweite Hinrichtung in dem Stadtstaat in weniger als einer Woche und die dritte in diesem Jahr.

Lesen Sie auch 11/10/2017 Franziskus will Nein zur Todesstrafe im Katechismus haben Das ausnahmslose Nein zur Todesstrafe soll verpflichtendes katholisches Glaubensgut werden und als solches im Katechismus stehen. Das hat Papst Franziskus am Mittwochabend in ... Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsgruppen sind der Ansicht, dass die Todesstrafe nachweislich keine abschreckende Wirkung hat, und haben ihre Abschaffung gefordert. Beamte in Singapur beharren jedoch darauf, dass sie dazu beigetragen habe, das Land zu einem der sichersten Asiens zu machen. Auch Papst Franziskus, der Singapur nächsten Monat einen Besuch abstatten wird, tritt für eine Abschaffung der Todesstrafe ein. Aus seiner Sicht ist sie schlechthin nicht zu verantworten; darum hat er auch den entsprechenden Passus im „Katechismus der Katholischen Kirche“ vor einigen Jahren ändern lassen. Papst reist im September nach Singapur „Das Todesurteil gegen einen 59-jährigen Singapurer wurde am 7. August vollstreckt“, teilte das Central Narcotics Bureau (CNB) in einer Erklärung mit. Der Mann wurde wegen des Handels mit „nicht weniger als 35,85“ Gramm reinem Heroin verurteilt. Auf den Handel mit mehr als 15 Gramm Heroin steht nach den strengen Drogengesetzen von Singapur die Todesstrafe. (ucanews/vatican news – sk)

