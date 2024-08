Russland: Kollekte für Vertriebene und Militärgeistliche gesucht

Patriarch Kyrill ruft die Gläubigen in ganz Russland zur Unterstützung der Vertriebenen aus der Region Kursk auf. Neben Spenden für zivile Opfer sucht die Russisch-Orthodoxe Kirche weitere Militärgeistliche für die Armee.

In Russland werden derzeit landesweit in den orthodoxen Kirchen Spenden für die Vertriebenen aus der Region Kursk gesammelt. Eine erste Sammlung fand am vergangenen Wochenende statt, weitere folgen am kommenden Sonntag und am 28. August, dem Fest Mariä Entschlafung nach dem Julianischen Kalender. „Um Menschen in Not zu unterstützen, sie mit lebenswichtigen Dingen, Wohnraum, medizinischer und rechtlicher Hilfe zu versorgen“, appellierte Patriarch Kyrill an die Gläubigen, sich barmherzig zu zeigen und sich an der Sammlung zu beteiligen.

Die gesammelten Gelder werden in allen Kirchen der Russisch-Orthodoxen Kirche auf das Sonderkonto des Moskauer Patriarchats überwiesen. Gleichzeitig bemüht sich die Russisch-Orthodoxe Kirche, neben der Unterstützung für zivile Kriegsopfer, auch um die Rekrutierung neuer Militärgeistlicher. Laut einem Rundschreiben des Erzbischofs von Noworossijsk werden zusätzlich zu den bereits entsandten Geistlichen weitere 250 Priester für die russische Armee benötigt.

(kap – rp)