Philippinen: Gegen sexuelle Online-Ausbeutung

„Sexueller Online-Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist ein Verbrechen, eine moderne, virtuelle Form des Menschenhandels und der Sklaverei, die uns im globalen Süden trifft. Wir alle müssen energisch dagegen vorgehen.“

Lesen Sie auch 10/08/2024 Philippinen: Menschenrechtsverletzungen werden untersucht Der illegale Drogenhandel ist auf den Philippinen wie ein unheilbares Krebsgeschwür. Der frühere Präsident, Rodrigo Duterte, war 2016 mit dem Versprechen angetreten, mit harter ...

Das fordert Rhoy Dizon, Projektpartnerin des katholischen Hilfswerkes missio Aachen aus den Philippinen, zum „Internationalen Tag der Erinnerung an den Sklavenhandel und dessen Abschaffung“ am 23. August.



Sexuelle Online-Ausbeutung ist laut einer Studie der Universität Edinburgh zu einer globalen Pandemie geworden, der über 300 Millionen Mädchen und Jungen zum Opfer fallen. Internationale Netzwerke und Zuhälter locken in Ländern wie den Philippinen Kinder in die Falle.

Mit einem Hamburger in die Falle gelockt

„Diese Täter versprechen den Mädchen und Jungen in den Slums einen Hamburger, wenn sie mitgehen und sich vor einen Computer setzen“, berichtet Rhoy Dizon weiter. Dann würden sie unter Druck gesetzt, sich vor der Webcam auszuziehen, um Inhalte für den kinderpornographischen Weltmarkt zu produzieren. Weil sie schockiert war von dieser Form moderner Sklaverei, startete Rhoy Dizon mit Spenden von missio Aachen ein Aufklärungs- und Präventionsprogramm in der philippinischen Millionenstadt Cebu.

Lesen Sie auch 28/07/2024 Philippinen: Demo gegen Legalisierung von Scheidungen Tausende Katholiken haben am Sonntag auf den Philippinen gegen die geplante Legalisierung von Ehescheidungen demonstriert.

Die Täter werden selten belangt

Die Täter von sexuellem Online-Missbrauch, die einen Markt für diese Form moderner Sklaverei schaffen, können sich hinter ihren Computer zumeist in Sicherheit vor Strafverfolgung wähnen. Nur selten gibt es ausreichend Beweise oder Zeugenaussagen. Im Jahre 2021 sorgte der Fall eines Deutschen für Aufmerksamkeit, der von München aus mehrere Kinder in Asien online missbrauchen ließ. Er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Das Team von Rhoy Dizon will das Präventionsprogramm fortführen, um weitere Mädchen und Jungen vor den Gefahren des sexuellen Online-Missbrauchs zu bewahren. Dabei ist missio Aachen auf Spenden angewiesen, um dieses wichtige Projekt gegen moderne Sklaverei im Internet weiter zu ermöglichen.

(missio – sk)