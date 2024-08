Flagge Osttimors

Osttimor: Ausgabenpolitik für Papstbesuch in der Kritik

Die Regierung Osttimors steht in der Kritik, 12 Millionen US-Dollar für den Papstbesuch im September bereitzustellen, darunter eine Million Dollar für einen Altar. Diese Entscheidung sorgt für Unmut in einem Land, in dem 42 Prozent der Bevölkerung in Armut leben.

Lesen Sie auch 01/08/2024 Osttimor vor Papstbesuch: „Glauben prägte unsere Geschichte sehr" Mit Osttimor besucht Papst Franziskus vom 9. bis 11. September die jüngste Nation Asiens. Der Kleinstaat Osttimor, dessen Bevölkerung zu 95 Prozent aus Christen besteht, war 2002 ... Menschenrechtsgruppen kritisieren die Regierung Osttimors scharf für die Bereitstellung von 12 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Besuch von Papst Franziskus, der vom 9. bis 11. September geplant ist. Es wird der zweite Besuch eines Papstes in diesem katholisch geprägten Land sein, nach Papst Johannes Paul II. im Jahr 1989. Als Veranstaltungsort für die Messe, bei der rund 700.000 Gläubige erwartet werden, wurde Tasi Tolu ausgewählt, ein Gebiet nahe der Hauptstadt Dili. Der geplante Zwangsumzug von 183 Familien, die derzeit auf dem Gelände leben, hat zusätzliche Kritik ausgelöst, insbesondere von Landrechtsaktivisten. Trotz der Kontroversen zeigen sich die lokalen Katholiken voller Vorfreude auf den bevorstehenden Besuch. (ucanews – rp) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.