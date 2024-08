Lateinamerikanische Ordensleute kritisieren US-Panama-Abkommen

Migranten kommen an einer Empfangsstation in der Provinz Darién, Panama, an

Lateinamerikanische Ordensleute haben das neue US-Panama-Abkommen zur Abschiebung von Migranten als weiteren Versuch kritisiert, die Armen für ihre Flucht zu bestrafen, während die eigentlichen Ursachen der Migration ignoriert werden. In einer Erklärung vom 14. Juli prangerten die Teilnehmer eines Seminars in Panama-Stadt, organisiert von der Lateinamerikanischen Ordenskonföderation (CLAR), das Versagen der Regierungen an, sichere Migrationswege zu schaffen und die Probleme anzugehen, die Menschen zur Flucht zwingen.

Regierungen vernachlässigen die Ursachen der Migration

Der US-Heimatschutzminister Alejandro N. Mayorkas hatte am 1. Juli angekündigt, dass die USA und Panama ein Abkommen getroffen haben, um Migranten daran zu hindern, die gefährliche Darién-Region zu durchqueren. „Irreguläre Migration ist eine regionale Herausforderung, die eine regionale Antwort erfordert“, sagte Mayorkas. Die Ordensleute, die mit Migranten und Flüchtlingen in ganz Lateinamerika und der Karibik arbeiten, berichteten von ihren Begegnungen mit Menschen, die die Darién-Lücke durchquert haben, und erneuerten ihr Engagement für diese Mission.

Migranten reihen sich in Bajo Chiquito, Panama, nach der gefährlichen Durchquerung des Darién-Dschungels, einem der gefährlichsten Migrationsrouten der Welt, um zur Empfangsstation weitergeleitet zu werden.

Unterstützung der Migranten durch die Kirche

Bischof Lizardo Estrada Herrera aus Cuzco, Peru, betonte, dass das geweihte Leben „mit den Migranten auf ihrem schwierigen Weg geht“ und dass die Regierungen dies ebenfalls tun sollten. Doch die Kirche allein könne die ständig wachsende Nachfrage nach Hilfe nicht bewältigen. Die Lage in Lateinamerika sei „traurig“, so Bischof Estrada weiter, da viele Menschen gezwungen seien, ihre Heimat zu verlassen. Schätzungen des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge zufolge werden dieses Jahr 25 Millionen Menschen in Lateinamerika und der Karibik vertrieben und staatenlos sein. Trotz ihres Engagements sind auch Ordensleute unter den Vertriebenen, da ganze Gemeinschaften von Nonnen, Priestern und Bischöfen aus Ländern wie Nicaragua ausgewiesen wurden.

Kritik an der Missachtung von Menschenrechten

Das Clamor-Netzwerk, bestehend aus katholischen Organisationen für soziale Gerechtigkeit, äußerte in einer Erklärung seine Besorgnis über das Abkommen zwischen Panama und den USA und betonte das Versagen der Regierungen, das „Recht auf Leben und ein würdiges Leben“ anzuerkennen. Der Fokus lateinamerikanischer katholischer Organisationen liegt darauf, denen zu helfen, die vor Armut, staatlicher Repression oder Umweltzerstörung fliehen, die durch den Klimawandel verursacht wird.

(ucanews – rp)