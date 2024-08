Italien: Laienvertreter fordern mit Papst Ende der Kriege

Die Spitzen katholischer Laienverbände haben sich mit Nachdruck hinter den Appell von Papst Franziskus für Frieden gestellt. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie ein Ende der globalen Kriege und Waffenproduktion. Anlass ist der bevorstehende Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki.

Die katholischen Vertreter rufen die Weltführer dazu auf, sofort das Feuer einzustellen und Abrüstung zu betreiben. „Können wir gleichgültig oder Zuschauer bleiben? Oder schlimmer noch, Komplizen?“ fragen sie in ihrer Erklärung, von der die italienische katholische Nachrichtenagentur sir an diesem Montag berichtet.

Der Appell trägt die Unterschriften der Nationalpräsidenten der italienischen Katholischen Aktion und der Vereinigung von christlicher Arbeitnehmer ACLI, der beiden Verantwortlichen für den Pfadfinderverband Agesci, des Präsidenten der Gemeinschaft Papst Johannes XXIII. und der beiden Nationalverantwortlichen der Fokolarbewegung in Italien. Darüber hinaus hat Erzbischof Giovanni Ricchiuti die Erklärung unterschrieben, er ist Italiens Nationalpräsident der Friedensbewegung Pax Christi.

Angesichts des Jahrestages der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki fordern die Unterzeichner Italien auf, dem UN-Vertrag zum Verbot von Nuklearwaffen beizutreten. „Wie können wir diese Jahrestage begehen, ohne die Forderung zu erneuern, dass Italien dem Vertrag beitritt?“ so die Unterzeichner.

„Es ist illusorisch zu denken, dass Waffen einen Abschreckungswert haben“

Sie verweisen auch auf eine frühere Rede von Papst Franziskus, in der er sagte: „Es ist illusorisch zu denken, dass Waffen einen Abschreckungswert haben. Das Gegenteil ist der Fall: Die Verfügbarkeit von Waffen fördert deren Einsatz und Produktion.“ Der Papst habe zudem die Immoralität nicht nur der Herstellung, sondern auch schon des Besitzes von Nuklearwaffen festgestellt.

Die katholischen Führer appellieren an die Nationen und alle Gläubigen, das Evangelium des Friedens zu leben: „Es ist ein Appell, den wir an die Staatsoberhäupter richten, aber auch an alle Gläubigen und Menschen guten Willens. Bevor es zu spät ist.“

(sir – gs)