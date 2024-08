Demonstranten in Tel Aviv fordern die Freilassung der von der Hamas am 7.10. 2023 gefangen genommenen Geiseln

Israel: Letzte Vermisste des Terror-Angriffs für tot erklärt

305 Tage nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Südisrael haben israelische Behörden das Schicksal der letzten als vermisst geltenden Israelin aufgeklärt. Bilha Inon (75), die seit dem 7. Oktober als vermisst galt, wurde an diesem Tag zusammen mit ihrem Mann Jakov (78) in ihrem Haus in Netiv Haasara getötet, wie die israelische Armee am Dienstagabend bestätigte.

Behörden hatten laut Medienberichten mehr als eine Woche nach dem 7. Oktober sterbliche Überreste von Jakov Inon gefunden, jedoch zunächst keine DNA seiner Frau Bilha. Das Haus der beiden war von einer Panzerfaust getroffen worden und bei sehr hohen Temperaturen verbrannt, was die Identifizierung erschwerte. Bei dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober wurden nach israelischen Angaben rund 1170 Personen getötet, die Mehrheit von ihnen Zivilisten.

