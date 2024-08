Indonesien: Neue Hauptstadt erhält katholische Basilika

Nusantara, die neue Hauptstadt Indonesiens, wurde am 17. August 2024, dem Tag der Unabhängigkeit, in der östlichen Provinz Kalimantan eingeweiht (AFP or licensors)

Indonesien hat seit diesem Samstag eine neue Hauptstadt: Nusantara. Sie ist noch nicht fertig, aber der Name der katholischen Basilika, die dort gebaut wird, steht schon fest: Sie ist dem heiligen Franz Xaver geweiht, die Grundsteinlegung erfolgt Oktober nächsten Jahres. Papst Franziskus besucht Indonesien von 3. bis 6. September.

Delphine Allaire und Romano Pelosi – Vatikanstadt

In diesem Archipel, wo mehr als 87 Prozent der Bevölkerung muslimisch ist, ist die religiöse Koexistenz eine große Herausforderung, wie das nationale Motto „Einheit in der Vielfalt“ (Bhinneka Tunggal Ika) zeigt, das auf dem Staatswappen prangt. Das indonesische Ministerium für öffentliche Arbeiten wird daher den Bau der neuen Basilika überwachen, während das indonesische Ministerium für religiöse Angelegenheiten die Projektleitung übernimmt, berichten die Nachrichtenagentur Fides und lokale Medien. Das für Oktober geplante Projekt umfasst auch ein Gebäude für den Bischofssitz und pastorale Einrichtungen.



Die Gestaltung der Innenräume sowie die liturgische Ausstattung werden in Zusammenarbeit zwischen der katholischen Gemeinschaft des indonesischen Ministeriums für religiöse Angelegenheiten und der indonesischen Bischofskonferenz realisiert. Das Ministerium für religiöse Angelegenheiten, das bei der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1945 gegründet wurde und derzeit noch seinen Sitz in Jakarta hat, gliedert sich in sechs Abteilungen, die jeweils für eine der vom Staat anerkannten Religionen zuständig sind: Islam, Katholizismus, Protestantismus, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus.

Der geplante Präsidentenpalast in der neuen Hauptstadt

Dieses Ministerium verwaltet die Beziehungen zwischen dem Staat und der katholischen Kirche, einschließlich des Baus von Schulen und katholischen Kirchen sowie aller damit zusammenhängenden Vorschriften. Diese Vorschriften wurden vom Ministerium seit Juni 2023 gelockert. Nun ist für den Beginn des Baus eines Gotteshauses nur noch die Empfehlung des örtlichen Ministeriums erforderlich. Früher war zusätzlich die Genehmigung des Forums für religiöse Harmonie (FKUB), einer mehrheitlich muslimischen interreligiösen Vermittlungsstelle, erforderlich.

Der Geist der interreligiösen Harmonie

Nach den Plänen des neuen städtischen Zentrums von Nusantara, das als „grün und vernetzt“ konzipiert ist, wird die Basilika Sankt Franz Xaver in der Nähe der großen Nationalmoschee errichtet, ähnlich dem bestehenden Modell in Jakarta. Die neugotische Kathedrale St. Maria Himmelfahrt und die Istiqlal-Moschee, die von einem protestantischen Architekten erbaut wurde, stehen sich in derselben Straße gegenüber, um religiöse Harmonie zu symbolisieren. Der Papst wird in der Kathedrale am 4. September während seinem ersten Halt seiner Apostolischen Reise mit den indonesischen Bischöfen, Priestern, Diakonen, Ordensleuten, Seminaristen und Katecheten zusammentreffen. In der Istiqlal-Moschee – der größten Moschee Südostasiens - wird am 5. September das große interreligiöse Treffen der Reise stattfinden.

