Indien: Kirchenführer entkräftet Gewaltängste zum Hindu-Fest

16 Jahre nach den tödlichen anti-christlichen Unruhen in Kandhamal im indischen Teilstaat Odisha, zerstreut ein führender Kirchenvertreter Gerüchte über erneute Gewalt zum Hindu-Fest Janmashtami. Lokale Behörden wurden gewarnt, und Friedensgespräche haben begonnen.

Ein führender Kirchenvertreter im ostindischen Bundesstaat Odisha hat Gerüchte zurückgewiesen, dass es in Kandhamal, einer Region, die vor 16 Jahren schwer von anti-christlichen Unruhen betroffen war, erneut zu Gewalt kommen könnte. Diese Gerüchte tauchten kurz vor dem Hindu-Fest Janmashtami auf, das am 26. August gefeiert wird. „Es ist falsche Nachricht und die Menschen sollten ihr keinen Glauben schenken“, erklärte Pater Dibakar Porichha, Kanzler der Erzdiözese Cuttack-Bhubaneswar.

Sicherheitsmaßnahmen und Friedensinitiativen

Porichha betonte, dass die Kirche in Kontakt mit dem Ministerpräsidenten von Odisha, Mohan Charan Majhi, sowie mit lokalen Politikern und Polizeibehörden stehe, um sie auf die Gerüchte aufmerksam zu machen. Die Regierung habe ihre Unterstützung zugesichert. In einer offiziellen Erklärung lobte die Erzdiözese die proaktiven Schritte der Bezirksverwaltung von Kandhamal und der Regierung von Odisha, die Friedensgespräche mit religiösen Führern initiiert hat.

Erinnerungen an die Gewalt von 2008

Am 26. August 2008 kam es in Kandhamal zu den schlimmsten anti-christlichen Ausschreitungen in der Geschichte Indiens, nachdem der Hindu-Führer Swami Laxmanananda Saraswati von mutmaßlichen Maoisten ermordet wurde. Die darauffolgenden Unruhen forderten etwa 100 Menschenleben, machten 56.000 Menschen obdachlos und zerstörten 6.000 Häuser und 300 Kirchen. Trotz der ruhigen Lage bleibt die Angst vor Gewalt in der Region bestehen, besonders wenn das Janmashtami-Fest naht.

(ucan – rp)