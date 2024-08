Indien: Kirche gegen Kopfgeld für Priester-Festnahme

Archivbild: Eine katholische Gemeinde in Indien (AFP or licensors)

Ein Kirchenvertreter in Zentralindien hat scharf kritisiert, dass die örtliche Polizei eine Geldbelohnung für Informationen zur Ergreifung zweier katholischer Priester ausgesetzt hat. Pater Davis George, Generalvikar der Diözese Jabalpur, bezeichnete die Maßnahme als Einschüchterungsversuch gegen die Kirche.

Am 23. August setzte die Polizei in Madhya Pradesh eine Belohnung von 5.000 Rupien (ca. 60 US-Dollar) für Hinweise aus, die zur Festnahme der Priester Siby Joseph und Walter John Xalxo führen. Den beiden Priestern wird vorgeworfen, an katholischen Schulen überhöhte Schulgebühren erhoben zu haben. Sie befinden sich seit dem 27. Mai auf der Flucht vor den Behörden.

Pater George betonte, dass die Vorwürfe gegen die Priester unbegründet seien und die Gerichte in ähnlichen Fällen bereits zugunsten der Angeklagten entschieden hätten. „Es ist lächerlich, einen solchen Befehl zu erlassen, während ihre Anträge auf vorläufige Freilassung vor dem obersten Gericht des Staates anhängig sind“, erklärte er.

Die Ankündigung der Polizei erfolgte nur wenige Tage nach der Freilassung mehrerer Kirchenvertreter durch das Oberste Gericht Indiens, darunter ein katholischer Priester und ein protestantischer Bischof. Diese wurden trotz des Widerstands der lokalen Regierung, die Beweise manipuliert sah, freigelassen.

Kirchenvertreter sehen in den Maßnahmen der Polizei einen gezielten Angriff der regierenden Bharatiya Janata Party (BJP) auf christliche Gemeinschaften, die sie der unerlaubten Missionarstätigkeit beschuldigen. Die BJP steht im Verdacht, systematisch Druck auf kirchliche Einrichtungen auszuüben, insbesondere auf Schulen, die sich für benachteiligte Gruppen wie Stammesvölker und Dalits einsetzen.

