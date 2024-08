Kinder an einer Schule in Indien (AFP or licensors)

Indien: Keine muslimischen Gebete auf Kirchen-Campus

Einige kirchliche Bildungseinrichtungen in Süd-Indien wollen keine muslimischen Gebete (Namaz) auf dem Campus. „Wir haben entschieden, dass es keine besonderen Plätze oder extra Zeiten für muslimische Studierende für die Gebete (Namaz) geben wird,” erklärte Pater Jose Kulathoor, Rektor in der syro-malabarischen Diözese Kothamangalam im Süden von Kerala. Er betonte zugleich, niemand werde am Campus aufgrund der Religion, des Glaubens, der Kaste oder sonstigem diskriminiert.

Wie die Agentur Ucanews berichtet, hatten sich in jüngster Zeit Anfragen für die Gebete gehäuft und als diese abgelehnt wurden, war einmal ein Priester und Rektor eines Campus aus Protest drei Stunden festgehalten worden. Muslime hatten zudem zuvor die Ablehnung der Gebete kritisiert und eine Entschuldigung von der Leitung gefordert. Rektor Kulathoor erklärte, „es scheint einen orchestrierten Angriffsversuch auf unsere Bildungseinrichtungen zu geben." Die kirchliche Zeitung „Deepika" erklärte am 14. August in einem Editorial, dass kirchlich betriebene Bildungseinrichtungen „kein Namaz auf ihren Campussen erlauben werden." Im irischen Bundesstaat Kerala haben die syro-malabrische und syro-malankarische Kirche ihren Hauptsitz; zudem betreiben sie dort viele Bildungseinrichtungen. Hindus bilden in Kerala die Mehrheit (54 Prozent); 18 Prozent dort sind Christen und 26 Prozent Muslime. (ucanews - sst)