Katholiken im Heiligen Land beten um Frieden

Die Basilika der Nationen auf dem Ölberg (AFP or licensors)

Die Katholiken im Heiligen Land beten an diesem Hochfest Maria Himmelfahrt in allen Gottesdienst um Frieden. Sie folgen damit einem Aufruf des Lateinischen Patriarchen, Pierbattista Pizzaballa.

Lesen Sie auch 14/08/2024 Maria Himmelfahrt im Heiligen Land: Friedensgebete Der 15. August ist für Christen kein Feiertag wie andere. Die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ist seit ungefähr siebzig Jahren ein Dogma der katholischen Kirche. Auch die ...

Der Kustos des Heiligen Landes, Francesco Patton, betete am Mittwochmorgen bei einer Messfeier in der „Basilika der Nationen“ am Jerusalemer Ölberg dafür, „dass diejenigen, die anderen mit Gewalt ihre Politik, ihre Wirtschaft, ihre Kultur, ihre Religion aufzwingen wollen, keine Macht mehr haben“.

Der Franziskaner fuhr fort: „Mögen die Einfachen, die Kleinen, die Ausgegrenzten in Frieden leben und mögen Geiseln und Gefangene zu ihren Familien zurückkehren.“

Das Land nicht besetzen, sondern pflegen

Es dürfe nicht länger so kommen, dass alle, die sich für den Frieden einsetzen, „als naiv und verblendet angesehen werden“, so der Kustos. Das Heilige Land solle „nicht länger Gegenstand von Streit und Krieg sein“, sondern gepflegt statt „besetzt und erobert“ werden.

(vatican news – sk)