Großbritannien: Schock und Trauer nach tödlicher Attacke

Katholische Bischöfe und Religionsführer anderer christlicher Gemeinschaften aus England haben „entsetzt und geschockt“ auf die tödliche Messerattacke auf Kinder in der Stadt Southport reagiert.

„Das Leben ist ein kostbares Geschenk, und es ist wirklich herzzerreißend, dass man es so jungen Kindern wegnimmt“, heißt es in einer am Mittwoch verbreiteten gemeinsamen Stellungnahme, in der sie zur Unterstützung für die Angehörigen aufrufen und ihren Beistand im Gebet versichern.

Gleichzeitig betonen die christlichen Geistlichen: „Wir verpflichten uns erneut, uns gegen Brutalität und Gewalt in jeder Form zu stellen und alles zu tun, um sichere, fürsorgliche und starke Gemeinschaften aufzubauen.“

Unterzeichnet ist die vom Verband „Churches Together in Merseyside“ initiierte Erklärung von Vertretern der Methodisten, der Uniert-Reformierten Kirche, der Anglikaner, der Heilsarmee sowie von Liverpools Erzbischof Malcolm McMahon und Auxiliarbischof Tony O`Brien.

Gebet für die Opfer und Angehörigen

In einem „Gebet für Southport“ schreiben die Religionsvertreter mit Hinblick auf die Bluttat, es sei „unmöglich zu verstehen“. Auch inmitten sinnloser Brutalität und angesichts der „von Wut und Verzweiflung geprägten Dunkelheit“ gelte es als Christen, nicht der Verzweiflung nachzugeben, sondern „an der Hoffnung festzuhalten“.

Am Montag war ein 17-Jähriger in Southport in einen Ferienkurs eingedrungen und war mit einem Messer auf die 25 teilnehmenden Kinder im Alter von sechs und elf Jahren losgegangen. Zwei Mädchen im Alter von sechs und sieben Jahren starben noch am Tag des Tatzeitpunkts, ein weiteres, neunjähriges Mädchen erlag am Dienstagmorgen seinen schweren Verletzungen.

Zivile Unruhen

Der Messerangriff führte am Dienstagabend zu zivilen Unruhen und einem Aufstand, bei dem laut Polizei 49 Beamte und vier weitere Personen verletzt wurden. Randalierer griffen die Polizei und eine örtliche Moschee an, nachdem im Internet Gerüchte aufkamen, der Angreifer sei Muslim. Angaben der BBC zufolge wurde der Verdächtige jedoch in Wales geboren als Sohn von Einwanderern aus Ruanda, einem überwiegend christlichen Land in Zentralafrika.

Wie es hieß, halfen am Mittwochmorgen Mitglieder der Gemeinde, den Schaden bei der Moschee zu beseitigen, einschließlich des Wiederaufbaus einer Mauer. Das Moscheen-Netzwerk der Stadt Liverpool wies Behauptungen zurück, es bestehe „irgendeine Verbindung“ zu dem mutmaßlichen Täter. „In Wahrheit trifft das nicht zu, und wir dürfen nicht zulassen, dass diejenigen, die uns spalten und Hass verbreiten wollen, dies als Chance nutzen“, so der islamische Verband.

