CELAM erklärt sich mit Menschen in Venezuela solidarisch

Unterstützer des Oppositionskandidaten protestieren in Caracas gegen die offiziellen Wahlergebnisse (ANSA)

„Mögen Entmutigung und Verzweiflung keinen Platz finden“: diesem Wunsch verleihen die Mitglieder des Lateinamerikanischen und Karibischen Bischofsrates CELAM in einer Solidaritätserklärung mit dem venezolanischen Volk Ausdruck. Das Land durchlebt eine schwere politische Krise, die durch die Veröffentlichung von Wahlergebnissen ausgelöst wurde, die Maduro zum Sieger der Präsidentenwahl erklären.

Lesen Sie auch 30/07/2024 Venezuela: Bischöfe wollen Wahlergebnisse überprüft sehen Nach den Präsidentschaftswahlen vom Sonntag haben sich die katholischen Bischöfe Venezuelas den breit erhobenen Forderungen nach einer Überprüfung der Wahlergebnisse angeschlossen. ...

Internationale Beobachter halten die verkündeten Wahlergebnisse für nicht belastbar. So hatte unter anderem EU-Außenkommissar Josep Borrell angekündigt, die EU werde die Wahl nicht anerkennen, bis alle Stimmen nachprüfbar ausgezählt wurden. Die USA hatten am Donnerstag den Oppositionskandidaten zum Sieger der Wahl erklärt; Maduro hatte in einer heftigen Reaktion geantwortet. Der Vatikan rief dazu auf, eine Dialoglösung zu finden.

Seit Bekanntgabe der Ergebnisse durch die Wahlkommission waren Tausende von Bürgern auf die Straße gegangen, um gegen die Erklärung Maduros zum gewählten Präsidenten zu protestieren. Umfragen im Vorfeld der Wahl hatten einen klaren Wahlsieg des Oppositions-Kandidaten Edmundo González Urrutia ergeben. Auch die von Wahlzeugen der Plataforma Unitaria Democrática (Vereinigte Demokratische Plattform) gesammelten Daten deuten darauf hin, dass González Urrutia mehr Stimmen eingeholt habe als Maduro.

Schwierige politische und soziale Lage

Die CELAM-Bischöfe haben unterdessen „in diesen Momenten einer schwierigen politischen und sozialen Situation“ dem venezolanischen Volk ihre Nähe und Solidarität übermittelt, denn, so schreiben sie:

„Wir sind bewegt von der Angst und der Sorge so vieler unserer Schwestern und Brüder, die sich nach einer besseren Zukunft für sich, ihre Familien und Gemeinschaften sehnen.“

Die Kraft des Gebets

Der Bischofsrat CELAM erinnerte daran, dass mehrere Bischofskonferenzen für Sonntag, den 4. August, zu einem Gebetstag aufgerufen haben, während andere ihre Verbundenheit mit denjenigen zum Ausdruck brachten, die „ausgewandert sind und in verschiedenen Ländern Lateinamerikas und der Karibik leben“.

Auch viele Gemeinschaften „mobilisieren sich im Geiste des Gebets“, weshalb „wir diese Bekundungen der Geschwisterlichkeit mit dem venezolanischen Volk begleiten und es ermutigen, Gott, den Herrn der Geschichte, weiterhin zu bitten, den Weg Venezuelas in Richtung Frieden, Gerechtigkeit und Gemeinwohl zu erleuchten“, so die Bischöfe weiter. Und sie fügen hinzu:

„Wir schließen uns den venezolanischen Bischöfen an, die als Seelsorger zum Ausdruck gebracht haben: Es ist Christus selbst, der unser Land trägt! Mögen Entmutigung und Verzweiflung keinen Platz im Leben eines Christen finden“. Zuvor hatten auch die venezolanischen Bischöfe gefordert, die kommunizierten Wahlergebnisse unabhängig überprüfen zu lassen.

In ihrer Botschaft versichern die CELAM-Bischöfe auch ihr Gebet dafür, dass „Gottes Weisheit den Verstand und die Herzen all derer erfüllen möge, die die Verantwortung haben, Entscheidungen zum Wohle des Volkes zu treffen“, während sie den Schutz „Marias, unserer Mutter im Himmel, anrufen, damit wir uns mehr als Brüder und Schwestern fühlen“.

(vatican news - cs)