Bangladesch: Yunus will Minderheiten schützen

Bangladeschs neue Übergangsregierung hat versprochen, die Minderheiten im Land zu schützen. Man arbeite an der Aufklärung der Angriffe auf Hindus und andere religiöse Minderheiten, die nach dem Sturz der autokratischen Ministerpräsidentin Sheikh Hasina gemeldet wurden.

Die Hindus sind die größte religiöse Minderheit im mehrheitlich muslimischen Bangladesch. Sie gelten als feste Stütze für Hasinas Partei, die Awami-Liga. Nachdem Hasinas abrupter Rücktritt und ihre Flucht ins Ausland am 5. August ihrer 15-jährigen autokratischen Herrschaft ein Ende gesetzt hatte, gab es zahlreiche Berichte über Angriffe auf Hindu-Wohnungen, Tempel und Geschäfte.

„Wir nehmen die Angriffe auf religiöse Minderheiten an einigen Orten mit großer Sorge zur Kenntnis“, erklärte das Interimskabinett am Sonntag in seiner ersten offiziellen Erklärung seit seiner Ernennung am 8. August. Die Regierung werde sich „unverzüglich mit den betroffenen Gruppen zusammensetzen, um Wege zu finden, um solche abscheulichen Angriffe zu unterbinden“.

Bis zum Wochenende soll die U-Bahn wieder rollen

In der Erklärung des Gremiums, das die demokratischen Reformen in dem südasiatischen Land mit 170 Millionen Einwohnern steuern soll, werden zahlreiche weitere Prioritäten aufgeführt. Die von Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus geführte Regierung kündigt auch „Unterstützung“ für die Familien der Demonstranten, die während der wochenlangen Demonstrationen, die in Hasinas Abgang gipfelten, getötet wurden.

Das Kabinett wies außerdem öffentliche Mittel aus, um die Kosten für die Verletzten der Unruhen zu übernehmen, die im Juli begannen und mehr als 450 Menschen das Leben kosteten. Die Regierung kündigte außerdem an, das U-Bahn-System in der Hauptstadt Dhaka bis Ende der Woche wieder in Betrieb zu nehmen und in Kürze einen neuen Gouverneur der Zentralbank zu ernennen, der einen zum Rücktritt gezwungenen Hasina-Loyalisten ersetzen soll.

Institutionelle Säuberung

Zuvor war ein neuer Oberster Richter vereidigt worden, nachdem sein Vorgänger, ein weiterer Verbündeter Hasinas, nach Forderungen von Demonstranten zurückgetreten war. Es ist die jüngste in einer Reihe von Neubesetzungen, die eine alte Garde ersetzen sollen, welche als mit dem vorherigen Regime verbunden gilt. Der vorige Oberste Richter, Obaidul Hassan, hatte im vergangenen Jahr ein viel kritisiertes Kriegsverbrechertribunal geleitet, das die Hinrichtung von Gegnern Hasinas anordnete; sein Bruder war ihr langjähriger Sekretär.

Die 76-jährige Hasina ist am 5. August mit einem Hubschrauber ins benachbarte Indien, als Demonstranten die Straßen Dhakas überfluteten - ein dramatisches Ende ihrer Herrschaft. Ihrer Regierung wurden weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen, darunter die außergerichtliche Tötung tausender politischer Gegner während ihrer 15-jährigen Herrschaft. Kabinettsmitglieder, die von ihrem plötzlichen Sturz überrumpelt wurden, sind untergetaucht, während mehrere andere hochrangige Beamte aus dem Amt gedrängt wurden, darunter der Chef der nationalen Polizei.

Wahlen in ein paar Monaten?

Der 84-jährige Interimschef Yunus kehrte am 8. August aus Europa zurück, um eine Übergangsregierung zu leiten. Sie steht vor der gewaltigen Herausforderung, die Unruhen zu beenden und demokratische Reformen durchzuführen. Die Wiederherstellung von Recht und Ordnung sei die „oberste Priorität“ der Übergangsregierung, so Yunus.

Yunus erhielt 2006 den Friedensnobelpreis für seine Pionierarbeit im Bereich der Mikrofinanzierung, die Millionen von Bangladeschern aus der bitteren Armut geholfen hat. Er trat sein Amt als „Chefberater“ einer geschäftsführenden Regierung an, die sich aus Zivilisten und einem pensionierten Brigadegeneral zusammensetzt, und erklärte, er wolle „innerhalb weniger Monate“ Wahlen abhalten.

(ucanews – sk)