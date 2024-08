USA: Kirche will Gesetz für mehr günstigen Wohnraum auf Kirchengrund

Wohnraum ist in den US für viele Familien knapp und nicht bezahlbar

Die katholische Kirche in den USA hat den Kongress dazu aufgefordert, ein Gesetz zu verabschieden, das landesweit die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum begünstigen würde. Der sogenannte „Yes in God's Backyard Act“ würde es Kirchengemeinden und generell religiösen Gruppen erleichtern, Grundstücke in ihrem Besitz für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen.

Der demokratische Senator Sherrod Brown aus Ohio hatte das Gesetzesvorhaben im März eingebracht. Katholische Führungspersönlichkeiten drängten am 12. Juli in einem Brief an Brown und andere führende Kongressabgeordnete auf seine Verabschiedung. „Wir unterstützen den Yes in God's Backyard Act, weil er glaubensbasierten und gemeinnützigen Organisationen helfen würde, ihre Fähigkeit zu verbessern, den Wohnungsbedarf armer und gefährdeter Gemeindemitglieder zu decken", heißt es in dem Brief unter anderem der US-Bischofskonferenz (USCCB). „Wir fordern dringend seine Verabschiedung."

Das Gesetz zielt darauf, kirchlichen Einrichtungen, Hochschulen und Kommunalverwaltungen technische Unterstützung und Zuschüsse bereitzustellen, um das Angebot an erschwinglichen Mietwohnungen zu erhöhen. Die katholischen Organisationen verweisen in ihrem Brief auf die „schwerwiegende und anhaltende Wohnungskrise“ in den USA, die vor allem einkommensschwache afroamerikanische, lateinamerikanische und indigene Haushalte betrifft. Die Lage verschlimmere die finanzielle Unsicherheit armer Familien noch weiter. Nach Angaben der „National Low Income Housing Coalition“ fehlen in den Vereinigten Staaten 7,3 Millionen Mietwohnungen, die für Menschen mit sehr niedrigem Einkommen erschwinglich und verfügbar sind.

Katholische Kirche könnte mehr tun

Katholische Einrichtungen gehören zu den größten privaten Anbietern von Wohnraum in den USA, wie das Schreiben hervorhebt. Es müsse allerdings „mehr getan werden, um auf das enorme Leid armer Haushalte zu reagieren, und Katholiken können mehr tun". Bereits 1975 hatten die US-Bischöfe ein Dokument namens „The Right to a Decent Home“ vorgelegt, das katholischen Einrichtungen dazu auffordert zu prüfen, inwieweit sie ihr Eigentum und ihre Immobilien „besser in den Dienst derer stellen können, denen es an einer angemessenen Unterkunft mangelt“. Genau dies würde der „Yes in God's Backyard Act" erleichtern.

„Yes in God's Backyard" statt „Not in my backyard“

Der Name des Gesetzes greift die verbreitete Redensart „Not in my backyard“ auf, also: „nicht in meinem Hinterhof“. Gemeint ist ein grundsätzliches Einverständnis von Bürgern zu Infrastrukturmaßnahmen, aber nur solange sie nicht in der Nähe des eigenen Wohnortes entstehen sollen.

Die Geistlichen, die den Brief unterzeichnet haben, sind Erzbischof Borys Gudziak von der katholischen Erzdiözese Philadelphia, Vorsitzender des USCCB-Ausschusses für Gerechtigkeit im Inland und menschliche Entwicklung, und Pater Christopher Kellerman, Sekretär des Büros für Gerechtigkeit und Ökologie der Jesuitenkonferenz von Kanada und den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus unterschrieben Kerry Robinson, die Präsidentin und Geschäftsführerin von Catholic Charities USA, und John Barry, Präsident des Nationalen Rates der Vereinigten Staaten bei der Society of St. Vincent de Paul.

(uca / the tablet – gs)