Philippinen: Kirchen als Zufluchtsorte nach Taifun Gaemi

Nach dem Taifun Gaemi öffnen mehrere Kirchen im Bistum Novaliches im Großraum Manila ihre Türen als Notunterkünfte. Die Region steht unter Alarmbereitschaft, um den Betroffenen schnellstmöglich Hilfe zu leisten.

Mehrere Kirchen im Bistum Novaliches im Norden Manilas haben ihre Türen als Notunterkünfte für die vom Taifun Gaemi betroffenen Bewohner geöffnet, während das Land in Alarmbereitschaft ist und Rettungsoperationen beschleunigt werden. Der Großraum Manila und mehrere angrenzende Regionen wurden von dem Taifun und dem Monsun getroffen, die zu Überschwemmungen in vielen Gebieten führten. Gaemi hat auf den Philippinen mindestens 20 Todesopfer gefordert.

Katastrophenfall

Die Philippinen befinden sich in einem Zustand erhöhter Alarmbereitschaft, um mehreren Tausend Menschen, die vom Taifun Gaemi und dem sich verschärfenden Monsun betroffen sind, schnell Hilfe zu leisten. Die Metropolregion Manila und andere angrenzende Regionen der Insel Luzon wurden von der Katastrophe heimgesucht, während der Taifun, der seinen Kurs in Asien fortsetzt, sich nun auf die chinesische Provinz Fujian zubewegt, nachdem er Taiwan getroffen hat. Gaemi, auf den Philippinen „Carina“ genannt, ist der dritte tropische Wirbelsturm, der den philippinischen Archipel im Jahr 2024 trifft, und der zweite seit Beginn des Juli. Die Schäden durch den Sturm haben das philippinische Verkehrssystem stark beeinträchtigt, mit Berichten über Überschwemmungen in mehreren Gebieten des Großraums Manila, der aus 17 Städten besteht und über 13 Millionen Einwohner zählt.

Kirchen leisten Nothilfe

Präsident Ferdinand Marcos Jr. hat die zuständigen Regierungsbehörden aufgefordert, den Opfern dringend zu helfen. Die Behörden haben mehr als 2,88 Milliarden philippinische Pesos (über 452.000 Euro) bereitgestellt, und mindestens 4.500 Personen wurden für die Such- und Rettungsaktionen mobilisiert. Mehrere Kirchen im Bistum Novaliches haben ihre Türen als Notunterkünfte für die vom Taifun Gaemi betroffenen Bewohner geöffnet, um ihnen sicheren Unterschlupf und notwendige Hilfe zu bieten. Die Caritas Novaliches, die soziale Organisation des Bistums, überwacht die am stärksten von Überschwemmungen betroffenen Gebiete in Zusammenarbeit mit den Pfarreien und lokalen Behörden, um die Hilfsmaßnahmen bestmöglich zu koordinieren.

„Wir beten weiter, dass der Regen aufhört“

Das Wasser hat sowohl Wohnhäuser als auch viele Kirchen und andere öffentliche Gebäude überflutet. „Wir beten weiter, dass der starke Regen und die Überschwemmungen aufhören“, sagt April Baybayon, eine Katechistin und Religionslehrerin aus dem Bistum Cubao im Osten Manilas. Sie erklärt, dass viele Bewohner des Sektors Gumamela im Distrikt Barangay Roxas in Quezon City, zwischen Manila und Novaliches, auf die Dächer geflüchtet sind und auf Rettung warten. Unter ihnen befinden sich auch Kinder und behinderte Personen.

„Wir helfen so gut wir können. Wir beten, dass alle in Sicherheit sind“, erklärt auch Molina Benedictos, eine Freiwillige, die in der Region arbeitet. In mehreren Gebieten strömt Wasser aus Dämmen und Reservoiren. Der Marikina-Fluss hat den alarmierenden Pegel von 18,2 Metern erreicht, was eine Evakuierung ausgelöst hat. „Beten wir, dass das kostbare Blut Christi alle schützt, die von diesem unaufhörlichen Regen betroffen sind“, fügt Molina hinzu.

