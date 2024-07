Indonesische Katholiken wollen für Papstbesuch nach Osttimor reisen

Katholiken aus den indonesischen Diözesen Kupang und Atambua planen eine Pilgerreise zur Messe mit Papst Franziskus in Dili, der Hauptstadt von Osttimor. Dieses Ereignis symbolisiert Einheit und Versöhnung in einer historisch konfliktreichen Region.

In Kupang, der viertgrößten Stadt Indonesiens mit etwa 430.000 Einwohnern, bereiten sich die Menschen auf den unvergesslichen Besuch von Papst Franziskus vor, der vom 2. bis 13. September stattfinden wird. Erzbischof Hironimus Pakaenoni von Kupang erklärte laut der Agentur Fides, dass etwa 10.000 Gläubige aus den Diözesen Kupang und Atambua nach Dili reisen werden. Dili ist für die im Vergleich zu Jakarta, wo der Papst vom 3. bis 6. September verweilen wird, besser erreichbar, trotz der Busfahrt von etwa zehn Stunden. Die Reise nach Osttimor ist daher eine bevorzugte Option, insbesondere angesichts der hohen Kosten und der Komplikationen, die mit einer Reise in die indonesische Hauptstadt verbunden sind.

Ein Weg der Annäherung

Die Erzdiözese Kupang, mit über 1,6 Millionen Einwohnern und einer bedeutenden christlichen Präsenz, bereitet sich darauf vor, den Papst in einem Umfeld zu empfangen, das durch das Zusammenleben verschiedener Religionsgemeinschaften gekennzeichnet ist. In diesem Kontext bietet der Besuch von Papst Franziskus eine wichtige Gelegenheit, den Versöhnungsprozess zu festigen, den die katholische Gemeinschaft bereits eingeschlagen hat. Wie Erzbischof Pakaenoni betont, hegten viele die Hoffnung, dass die Anwesenheit des Papstes als Katalysator für einen erneuerten Geist der Einheit und Geschwisterlichkeit dienen werde, der Spaltungen der Vergangenheit überwinden könne.

Eine aktive und engagierte Erzdiözese

Die Erzdiözese Kupang ist eine der wenigen in Indonesien mit einem bedeutenden christlichen Bevölkerungsanteil, hauptsächlich Protestanten und Katholiken, während Muslime eine Minderheit darstellen: Mit ungefähr 230 Millionen Muslimen stellt Indonesien den Staat mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt dar. Die 35 lokalen Pfarreien verzeichnen eine hohe Teilnahme an den Sakramenten und am kirchlichen Leben, insbesondere bei den jungen Menschen, wie die zahlreichen Berufungen zum Priestertum zeigen. „Das Evangelium zieht weiterhin viele junge Menschen an“, sagt der Erzbischof und hebt hervor, dass das Kleine Seminar von über 100 Jungen besucht werde und im Großen Seminar 90 Seminaristen seien, was auf eine vielversprechende neue Generation hinweise, die bereit sei, der Gemeinschaft zu dienen.

Bildung als Werkzeug der Entwicklung

Die katholische Kirche von Kupang spielt eine Schlüsselrolle im lokalen Bildungswesen und betreibt über 90 Schulen, von der Grundschule bis zur Sekundarstufe. Dieses Engagement wird von 53 religiösen Gemeinschaften unterstützt, die aktiv zur Bildung und sozialen Inklusion beitragen. Der Glaube begleitet die Gläubigen nicht nur im spirituellen Bereich, sondern übersetzt sich auch in ein starkes soziales Engagement, das darauf abzielt, bewusste und engagierte Bürger zu formen.

Der Besuch von Franziskus in Indonesien steht unter dem Motto: „Glaube, Geschwisterlichkeit, Barmherzigkeit"

Kooperation mit der indonesischen Regierung

Erzbischof Pakaenoni betont, dass die Kirche in ständigem Kontakt mit der indonesischen Regierung stehe, um die Teilnahme der Katholiken aus Indonesien an der Messe mit Papst Franziskus in Dili zu erleichtern. Die Diözese ergreift wichtige logistische Maßnahmen, wie die Registrierung der Gläubigen in den Pfarreien und die Organisation der Reisedokumente über das Einwanderungsbüro. Dies erleichtert den Zugang vieler Pilger, die keinen Reisepass besitzen, durch die Schaffung spezieller Genehmigungen ausschließlich für die Pilgerreise. Darüber hinaus werden Verfahren zur schnellen Ausstellung von Pässen aktiviert, um die Wartezeiten zu verkürzen.

Empfang in Dili und Papstmesse

In Dili bereitet sich die katholische Gemeinschaft von Osstimor darauf vor, die indonesischen Pilger zu empfangen, indem sie logistische Unterstützung und Gastfreundschaft sicherstellt. „Es gibt eine vollständige Übereinstimmung mit der Bischofskonferenz von Osttimor, um die Ankunft der indonesischen Gläubigen zu verwalten und ihr Wohl während des Aufenthalts zu gewährleisten“, erklärt der Erzbischof. Diese Bemühungen um Gastfreundschaft zeigen die enge Verbindung zwischen den katholischen Gemeinschaften beider Teile der Insel, ein wesentliches Element für die Realisierung eines solch bedeutenden Besuchs.

Der 10. September markiert einen der am meisten erwarteten Momente der päpstlichen Reise: die Feier der Messe auf der Tesitolu-Ebene, einem ikonischen Ort, an dem bereits 1987 während des Besuchs von Johannes Paul II. ein ähnliches Ereignis stattfand. Die Messe von Papst Franziskus bietet nicht nur eine Gelegenheit zur gemeinsamen Spiritualität für die Katholiken, sondern auch ein Symbol der Versöhnung zwischen den Geschichten von Leiden und Hoffnung, die Osttimor prägen. Die jüngste Geschichte dieses Landes ist von Konflikten und Traumata gezeichnet, die eine Migrationswelle nach Kupang und Atambua ausgelöst haben.

Indonesien gilt als Musterbeipsiel für interreligiösen Dialog

Der Besuch als Symbol der Heilung

Ein zentraler Aspekt der Anwesenheit des Papstes in dieser Region ist die Förderung eines Weges der Heilung. Die Wunden der Vergangenheit, die in der Erinnerung an die erlebten Gewalttaten und Leiden vieler Familien spürbar sind, können in der Botschaft von Vergebung und Versöhnung von Papst Franziskus einen Moment der Gnade und Reflexion finden. Erzbischof Pakaenoni betont, dass „seine Besuch eine einzigartige Gelegenheit nicht nur für die Katholiken, sondern für die gesamte Bevölkerung darstellt“. Die Hoffnung sei, Brücken zu bauen und Barrieren abzubauen, denn, „wir als Katholiken können Vermittler und Förderer dieses Prozesses sein“.

