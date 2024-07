Rom: Knapp 40.000 „Minis" aus deutschsprachigem Raum erwartet

Mehr als 50.000 Ministranten werden vom 28. Juli bis 3. August zur großen Ministrantenwallfahrt in der ewigen Stadt erwartet - viele davon kommen aus dem deutschsprachigen Raum. So werden alleine aus Deutschland 35.000 und aus Österreich 3.200 „Minis" erwartet, sowie einige Bischöfe. Der Höhepunkt der Wallfahrt ist eine Audienz mit Papst Franziskus.

Lesen Sie auch 02/07/2024 Rom: 35.000 deutsche „Minis“ bei internationaler Wallfahrt dabei Etwa 35.000 Ministrantinnen und Ministranten aus Deutschland kommen im Sommer nach Rom. Sie nehmen an der 13. Internationalen Ministrantenwallfahrt von 29. Juli bis 3. August teil. ...

In diesen Tagen geht es für die Ministrantinnen und Ministranten, sowie Begleitpersonen langsam los, sie brechen zur 13. Internationalen Ministrantenwallfahrt nach Rom auf. Die jungen Pilgerinnen und Pilger sind junge Katholikinnen und Katholiken aus 20 Ländern, die sich von 28. Juli bis 3. August in der ewigen Stadt unter dem diesjährigen Motto „Mit dir" (Jes 41,10) treffen. Auch Bischöfe reisen mit den Kindern und Jugendlichen nach Rom, etwa der Kinder- und Jugendbischof Stephan Turnovszky sowie die Bischöfe aus Innsbruck (Hermann Glettler), Linz (Manfred Scheuer) und Kärnten (Josef Marketz), aber auch aus Deutschland werden etwa der Jugendbischof Johannes Wübbe aus Osnabrück erwartet, der neben Kardinal Jean-Claude Hollerich (Luxemburg) auch bei der Auftaktpressekonferenz dabei sein wird. Dazu nehmen zahlreiche weitere Bischöfe aus Deutschland teil. Neben den deutschsprachigen Ländern sind folgende Länder derzeit offiziell angemeldet: Belgien,, Frankreich, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine, Ungarn.

Highlight des Jahres

Die Wallfahrtsverantwortliche für Oberösterreich, Petra Lindinger, zeigt sich über das große Interesse überrascht. Nach Corona und den Preissteigerungen habe man mit zunächst 700 Teilnehmenden gerechnet. Nun seien sie aber mit 1300 Jugendlichen in 22 Bussen unterwegs, so Lindinger vom Team Jugend und junge Erwachsene der Diözese Linz. Die „Minis" - wie die Ministrantinnen und Ministranten auch genannt werden - kommen aus 123 verschiedenen oberösterreichischen Pfarrgemeinden.

„Die Internationale Ministrantenwallfahrt ist eines der ganz großen Highlights in diesem Jahr, bei dem ihr mit vielen Jugendlichen aus Deutschland und anderen europäischen Ländern zusammenkommt, miteinander feiern und Verbundenheit erleben könnt“, sagte der Augsburger Bischof Bertram Meier bei der Aussendung der Ministranten. Als Wallfahrt, die aus dem christlichen Glauben heraus unternommen werde, werde gleichzeitig die Verbindung mit Rom und der Weltkirche deutlich, verwies Bischof Bertram auf Papst Franziskus und seine Wertschätzung des Ministrantendienstes. „Der Heilige Vater betont immer wieder, dass ihr als Ministrantinnen und Ministranten nicht nur einen wertvollen Dienst in der Liturgie verrichtet, sondern auch Vorbilder für andere seid. Deshalb meine Bitte: Habt keine Angst, euch hinzustellen und zu sagen: Ja, ich mache mit!“ Kirche bedeute nicht nur Gottesdienst, sondern auch Gemeinschaft.

Die Kinder und Jugendlichen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, insgesamt mehr als 40.000, werden in Italien ein kraftvolles Zeichen für eine lebendige und dynamische Kirche hinterlassen, teilte die Katholische Jungschar der Diözese Linz am Montag mit. „Durch ihr Engagement in den Pfarrgemeinden gestalten sie das kirchliche Leben aktiv mit und tragen diese Begeisterung bis nach Rom." Die Vorfreude auf das Kolosseum und weitere Sehenswürdigkeiten, wie auch die Kirchen, sei bereits groß.

Programm

Zum Programm gehören Musik, Gebete, Gottesdienste und internationaler Austausch. Höhepunkte sind das Abendgebet mit Papst Franziskus und das internationale Treffen am Petersplatz am Dienstag den 30. Juli. Für die Audienz auf dem Petersplatz unterbricht der 87-Jährige Papst seine Sommerpause. Dazu gibt ein Vorprogramm ab 16 Uhr, bevor dann das Abendgebet mit dem Papst stattfindet. Als Treffpunkt für alle österreichischen Minis wird die „ÖASE" in einem kirchlichen Jugendzentrum dienen. Dort könnten die jungen Pilgerinnen und Pilger entspannen, sich austauschen und Erinnerungen in einer Fotobox festhalten, informierte die Jungschar.

Hintergrund

Die Internationale Ministrantenwallfahrt reicht bis ins Jahr 1961 zurück und findet zumeist alle vier Jahre statt. Aufgrund der Corona-Pandemie war die Pause nun länger - die vorausgegangene Wallfahrt fand 2018 statt. Ob künftig wieder ein Vier-Jahres-Rhythmus etabliert wird, ist noch unklar. In diesem Jahr wird die Wallfahrt bereits zum 13. Mal vom Internationalen Ministranten-Bund C.I.M. (Coetus Internationalis Ministrantium) organisiert. Der C.I.M. ist ein Zusammenschluss von Verantwortlichen der Ministrierenden-Pastoral auf internationaler Ebene und spielt eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung der Begegnung mit dem Papst.

Für die Teilnehmenden wird ein Pilgerpaket bereitgestellt, das 2024 ein Pilgerbuch, ein Wallfahrtstuch, einen Schlüsselanhänger sowie ein Einlassband für das internationale Programm und die Papstaudienz auf dem Petersplatz umfasst. Das Durchschnittsalter der jungen Teilnehmenden liegt voraussichtlich bei 15 bis 16 Jahren, wobei manche Gruppen auch 12-Jährige mitnehmen.

Es gibt auch eine Hymne und ein Logo, die das Wallfahrtsmotto „Mit dir" aufgreifen. Das Logo - zwei Schlüssel mit Anhänger - symbolisiert die Schlüssel aus dem Papstwappen und greift das Motto auf.

(kap/dbk - schw)