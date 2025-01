Wortlaut: Auszug aus dem Vatikan-Dokument zu KI

Wir dokumentieren hier die ersten, einleitenden Absätze des neuen Vatikan-Dokuments „Antiqua et nova“ in einer deutschen Arbeitsübersetzung.

1. Mit alter und neuer Weisheit (vgl. Mt 13,52) sind wir dazu aufgerufen, uns mit den heutigen Herausforderungen und Chancen auseinanderzusetzen, die sich durch wissenschaftliche und technologische Erkenntnisse ergeben, insbesondere mit der jüngsten Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI). Die christliche Tradition betrachtet die Gabe der Intelligenz als einen wesentlichen Aspekt der Schöpfung des Menschen „nach dem Bilde Gottes“ (Gen 1,27). Ausgehend von einer ganzheitlichen Sicht der Person und von der Würdigung des Auftrags, die Erde zu „bebauen“ und zu „bewahren“ (vgl. Gen 2,15), betont die Kirche, dass diese Gabe durch einen verantwortungsvollen Einsatz von Rationalität und technischen Fähigkeiten im Dienst an der geschaffenen Welt ihren Ausdruck finden sollte.

„Mitwirken mit Gott an der Vervollkommnung der sichtbaren Schöpfung“

2. Die Kirche ermutigt den Fortschritt in Wissenschaft, Technik, Künsten und allen anderen menschlichen Bestrebungen und sieht sie als „Mitwirken mit Gott an der Vervollkommnung der sichtbaren Schöpfung“ (Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 378). Wie Jesus Sirach schreibt, hat Gott „den Menschen die Wissenschaft gegeben, um in seinen Wundern verherrlicht zu werden“ (Sir 38,6). Die Fähigkeiten und die Kreativität des Menschen kommen von Ihm und geben Ihm die Ehre, wenn er sie richtig einsetzt, so dass sie Spiegelbild seiner Weisheit und Güte sind. Wenn wir uns also fragen, was es bedeutet, „menschlich zu sein“, können wir die Berücksichtigung unserer wissenschaftlichen und technologischen Fähigkeiten dabei nicht außenvorlassen.

„Erhebliche Probleme der ethischen Verantwortung und Sicherheit, die sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken“

3. Unter diesem Blickwinkel werden in dieser „Note“ anthropologische und ethische Fragen behandelt, die durch die KI aufgeworfen werden. Fragen, die besonders relevant sind, da einer der Zwecke dieser Technologie darin besteht, die menschliche Intelligenz zu imitieren, die sie entwickelt hat. Im Gegensatz zu vielen anderen menschlichen Schöpfungen kann die KI an den Produkten menschlichen Einfallsreichtums trainiert werden und so neue „Artefakte“ mit einer Geschwindigkeit und Geschicklichkeit erzeugen, die oft den menschlichen Fähigkeiten gleichkommen oder sie sogar übertreffen. Das gilt z. B. für die Erzeugung von Text oder Bildern, die von menschlichen Hervorbringungen nicht zu unterscheiden sind, was zu Sorge über ihren Einfluss auf die wachsende Krise der Wahrheit in der öffentlichen Debatte Anlass gibt. Da diese Technologie außerdem so konzipiert ist, dass sie lernfähig ist und bestimmte Entscheidungen selbständig trifft, wobei sie sich an neue Situationen anpasst und von ihren Programmierern nicht vorhergesehene Lösungen bietet, ergeben sich erhebliche Probleme der ethischen Verantwortung und Sicherheit, die sich auf die gesamte Gesellschaft auswirken. Diese neue Situation bringt die Menschheit dazu, sich Fragen ihre eigene Identität und ihre Rolle in der Welt zu stellen.

„KI läutet eine bedeutende neue Phase in der Beziehung der Menschheit zur Technologie ein“

4. Nach alledem besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass die KI eine bedeutende neue Phase in der Beziehung der Menschheit zur Technologie einläutet und im Zentrum dessen steht, was Papst Franziskus als einen „Epochenwechsel“ bezeichnet. Ihr Einfluss ist weltweit in einer Vielzahl von Bereichen spürbar: zwischenmenschliche Beziehungen, Bildung, Arbeit, Kunst, Gesundheit, Recht, Krieg und internationale Beziehungen. Da die KI weiterhin rasant voranschreitet, ist es von entscheidender Bedeutung, ihre anthropologischen und ethischen Implikationen abzuwägen. Dabei geht es nicht nur um Risikominderung und Schadensvermeidung, sondern auch um eine Garantie, dass ihre Anwendungen auf die Förderung des menschlichen Fortschritts und des Gemeinwohls ausgerichtet sind.

„Technologische Entwicklung muss im Dienste an der menschlichen Person und am Gemeinwohl stehen“

5. Um positiv zu einer geistlichen Unterscheidung über KI beizutragen und damit auf den Aufruf von Papst Franziskus zu einer erneuerten „Weisheit des Herzens “ zu antworten, bietet die Kirche durch die Überlegungen in dieser „Note“, die sich auf die anthropologische und ethische Sphäre konzentrieren, ihren Standpunkt an. Sie will in der allgemeinen Debatte über diese Themen eine aktive Rolle einnehmen und ermahnt Eltern, Lehrer, Seelsorger und Bischöfe, die die Aufgabe der Glaubensweitergabe haben, sich mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit diesem dringenden Thema zu widmen. Obwohl das Dokument vor allem an sie gerichtet ist, soll es auch einem breiteren Publikum zugänglich sein, d.h. denjenigen, die gleichfalls von der Notwendigkeit überzeugt sind, dass eine wissenschaftliche und technologische Entwicklung im Dienst an der menschlichen Person und am Gemeinwohl stehen muss (vgl. Katechismus, Nr. 2293).

