Umfrage: Differenzierte Meinungen zu Brambillas Ernennung

Die Ernennung einer Frau an die Spitze einer vatikanischen Behörde hat in unserer Community unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen.

Lesen Sie auch 06/01/2025 Papst ernennt erstmals Präfektin Premiere im Vatikan – Papst Franziskus hat die erste Präfektin ernannt: es handelt sich um die italienische Ordensfrau Simona Brambilla, die Franziskus an die Spitze der ...

In unserer WhatsApp-Umfrage äußerten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielfältig zu diesem Schritt. 31 Prozent bewerteten die Ernennung als „einen wichtigen Schritt für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche“. 20 Prozent sehen darin „ein positives Zeichen, aber noch zu wenig, um echte Gleichstellung zu erreichen“. 27 Prozent äußerten sich mit den Worten: „Ich begrüße die Entscheidung, bin aber gespannt, welche Veränderungen sie tatsächlich bewirken wird“. 14 Prozent hielten es für „eine gute Wahl, die zeigt, dass Frauen in Führungspositionen der Kirche mehr Anerkennung finden“. Eine Minderheit von 5 Prozent äußerte sich skeptisch mit der Aussage: „Ich bin skeptisch, ob dies langfristig Einfluss auf die Rolle der Frauen in der Kirche haben wird“. Ebenfalls 5 Prozent hielten diesen Schritt für „unangebracht und sehe keine Notwendigkeit für Veränderungen“. Weitere 5 Prozent gaben an, „dazu keine Meinung“ zu haben. Die Umfrage verdeutlicht die Bandbreite der Meinungen innerhalb der katholischen Gemeinschaft zu dieser bedeutenden Personalie. Stand der Umfrage: Dienstag, 7. Januar 2025, 10 Uhr.

Wer ist Simona Brambilla?

Simona Brambilla ist eine italienische Ordensschwester, die von Papst Franziskus zur Präfektin des Dikasteriums für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens ernannt wurde. Wie Vatican News am Montag berichtete, ist dies eine Premiere in der Geschichte der katholischen Kirche. Brambilla gehört dem Orden der Missionarinnen vom Kostbaren Blut an und war zuvor bereits Sekretärin desselben Dikasteriums. Ihre Ernennung wird als ein Zeichen der Anerkennung für die Arbeit von Frauen in der Kirche und als ein Schritt in Richtung größerer Gleichberechtigung interpretiert. Sie hat langjährige Erfahrung in der Ordensleitung und in der Begleitung von Ordensgemeinschaften.

(whatsapp – mg)