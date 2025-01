Vorschau: Unsere nächsten Radio-Akademien

Sie gehören zu unseren beliebtesten Sendungen: Die „Radio-Akademien“ vom Sonntagabend bieten die Chance, ein interessantes Thema auch mal zu vertiefen. Und man kann sie bei uns auf CD bestellen. Hier lesen Sie, was wir in den nächsten Monaten planen. Die Vorschau wurde gegenüber einer früheren Ankündigung von Mitte Oktober 2024 leicht aktualisiert...

Januar: Pilger der Hoffnung – die schönsten Texte des Heiligen Jahres 2025

Schon das Alte Testament spricht vom „Jubeljahr“, und die katholische Kirche feiert es regelmäßig seit dem Jahr 1300, zunächst in unregelmäßigen Abständen – bis sich schließlich ein 25-Jahr-Rhythmus eingependelt hat. In unserer Radio-Akademie im Januar erklären wir ausführlich die geistliche Ausrichtung, die Papst Franziskus dem Heiligen Jahr 2025 geben will, und dokumentieren seine Predigten bei der Öffnung der Heiligen Pforten an den päpstlichen Basiliken in Rom...

Rottenschlager

Februar: Ein Gespräch mit Karl Rottenschlager

„Es gibt keine hoffnungslosen Fälle“: Das sagt der Sozialarbeiter und Theologe Karl Rottenschlager über Häftlinge, Suchtkranke, Obdachlose. Rottenschlager hat vor 40 Jahren in St. Pölten die Emmaus-Gemeinschaft gegründet, die solchen Menschen auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft hilft. Ein Gespräch über Barmherzigkeit, Resilienz und die Kraft, die in der Nachfolge Christi liegt.

Roboter in Las Vegas

März: Künstliche Intelligenz – Chance oder Gefahr?

Überflügeln uns Computer bald im Denken? Geht das Zwischenmenschliche verloren, wenn alles nur noch von Algorithmen bestimmt wird? Die Kirche beäugt die Fortschritte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz mit Argusaugen. Auf der einen Seite sieht sie die Chancen, die sich etwa aus Innovationen in den Bereichen Medizin und Gesundheitsfürsorge ergeben. Aber wie lässt sich verhindern, dass KI die öffentliche Meinung, Verbraucherentscheidungen oder Wahlen manipuliert...?

Der Apostel Paulus

April: Ein Brief von Paulus

Der Brief, den der Völkerapostel vor 2.000 Jahren an die Galater geschrieben hat, kommt Papst Franziskus „sehr zeitgemäß“ vor. Da gehe es um viele Themen, die auch heute für die Kirche sehr wichtig seien, etwa Freiheit oder die Lebensweise von Christen. Vor allem aber gehe Paulus da auf die Krise und die Verwirrung ein, die die frühen Gemeinden erfasst hätten: „Dieser Zustand ist nicht fern von der Erfahrung, die verschiedene Christen in unseren Tagen leben“. Darum deutet der Papst den Galaterbrief neu, auf unsere heutige Zeit hin. Ein originelles Denk-Experiment...

Das Konzil von Nizäa

Mai: 1.700 Jahre Konzil von Nizäa

Im Mai 325 trommelte Kaiser Konstantin – ein Jahr nachdem er zum alleinigen Herrscher des römischen Reichs geworden war – mehr als 200 Bischöfe und Kleriker zu einem Konzil in der Nähe des heutigen Istanbul zusammen. Es war das erste globale („ökumenische“) Konzil und sollte vor allem einen heftigen Streit über die göttliche Natur Jesu Christi beilegen. Ergebnis: das erste große Glaubensbekenntnis der Christenheit, das unter - nicht immer sanftem - Druck des Kaisers zustande kam...

P. Batlogg

Juni: Durchkreuzt – Leben mit der Diagnose Krebs

Eigentlich wollte der Jesuit Andreas Batlogg ein Sabbatjahr einlegen – da ereilte ihn aus heiterem Himmel die Diagnose Darmkrebs. Mit einem Schlag waren alle Pläne geplatzt, die Krankheit beanspruchte sämtliche Kräfte und Gedanken, der Alltag bestand aus einer quälenden Reihe von Bestrahlungen, Chemotherapie und OPs. In unserer Radio-Akademie spricht Batlogg über diese Erfahrungen, denen er vor fünf Jahren auch ein Buch gewidmet hat, und erklärt, wo er in einer solchen Lage wirklich Trost und Halt gefunden hat...

