Live bei uns: Sonderaudienz und Taufe in der Sixtina

Das Heilige Jahr 2025 bringt nicht nur große liturgische Feiern und thematische Jubiläen mit sich, sondern auch neue Gelegenheiten, Papst Franziskus persönlich zu erleben. Wir übertragen an diesem Samstag die Sonder-Generalaudienz sowie am Sonntag die Tauffeier mit Franziskus live und mit deutschem Kommentar.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Das katholische Kirchenoberhaupt wird an einigen Samstagvormittagen zusätzliche Generalaudienzen abhalten, die es Pilgern ermöglichen, sich in kleinerem Rahmen mit ihm zu treffen.

Die erste dieser besonderen Begegnungen ist für Samstag, den 11. Januar, in der vatikanischen Audienzhalle geplant. Die Übertragung der Audienz beginnt um 8.55 Uhr und wird live mit deutschem Kommentar auf der Website von Vatican News sowie auf den Plattformen YouTube und Facebook angeboten.

Taufe von Kindern: Abschluss der Weihnachtszeit

Nur einen Tag später, am Sonntag, den 12. Januar, begeht Papst Franziskus das Hochfest der Taufe des Herrn. Traditionell tauft er an diesem Tag einige Kinder in der Sixtinischen Kapelle und setzt damit einen eindrucksvollen Schlusspunkt unter die liturgische Weihnachtszeit. Die Messe beginnt um 9.30 Uhr und wird ebenfalls live mit deutschem Kommentar übertragen.

Am gleichen Tag, um 12 Uhr, richtet der Papst wie gewohnt das Angelusgebet vom Apostolischen Palast aus an die Gläubigen. Auch diese Feier wird live begleitet.

Geistlicher Auftakt ins Jubiläumsjahr

Die zusätzlichen Generalaudienzen und die traditionellen Feiern zur Taufe des Herrn markieren einen besonderen Auftakt für das Jubiläumsjahr 2025. Mit diesen Begegnungen bietet Papst Franziskus Pilgern eine Gelegenheit, den Geist der Hoffnung, der das Heilige Jahr prägt, unmittelbar zu erfahren.

„Das Jubiläumsjahr ist eine Zeit der Gnade und der Begegnung“, betont der Papst immer wieder. Die Veranstaltungen in diesen ersten Januartagen sind ein lebendiger Ausdruck dieser Botschaft und laden Gläubige aus aller Welt ein, sich mit dem Heiligen Vater auf den Weg der Erneuerung und Hoffnung zu begeben.

(vatican news)