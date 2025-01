Friedenstaube mit Ölzweig (pavel bolotov)

Interreligiöses Friedensprojekt mit Israelis und Palästinensern

Die von Papst Franziskus gegründete Bildungsbewegung „Scholas Occurentes" organisiert vom 2. bis zum 5. Februar in Rom und dem Vatikan ein Friedens-Treffen. Unter dem Motto „Meaning Meets Us" sind junge Muslime, Juden und Christen eingeladen, sich über Begegnung und Frieden auszutauschen, erklärte Scholas diesen Montag in einer Pressemitteilung. Teilnehmen sollen 33 Jugendliche aus Israel, Palästina und den USA.

Lesen Sie auch 27/01/2025 „Kommunikation ist ein Akt der Liebe“ Um zu erklären, wie Kommunikation aus seiner Sicht n i c h t laufen sollte, hat Papst Franziskus an diesem Montag weit in der Bibel zurückgeblättert: bis zum Turmbau von Babel. ... Das Treffen ist als Antwort auf den Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 entstanden, um Möglichkeiten zum Dialog und Austausch zu schaffen, erklären die Organisatoren - die Hebräische Universität Jerusalem und die Universidad del Sentido, die von Scholas auf Anregung von Papst Franziskus gegründete „Universität des Sinns“. Audienz mit dem Papst Bei dem Treffen sollen die Teilnehmer nach Lösungen für Frieden und Antworten auf die „Sinnkrise" der Welt suchen, um sie dann Papst Franziskus bei einer Abschluss-Audienz am 5. Februar zu präsentieren. José María del Corral, Präsident von Scholas Occurentes, betonte die Bedeutung des Projekts. Es zeige, „dass der interreligiöse Dialog möglich und nötig ist". Junge Menschen könnten durch Begegnung und Zuhören Änderungen auf der Welt anstoßen. Die Initiative sei gerade auch im Heiligen Jahr bedeutsam, in dem „Vergebung und Hoffnung im Mittelpunkt stehen“, so del Corral. (pm - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.