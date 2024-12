Kardinal Krajewski bringt Medizin-Wohnmobil in die Ukraine

Der Papst segnet das medizinische Wohnmobil, das Kardinal Krajewski in die Ukraine bringen wird.

In der Vorweihnachtszeit reist Kardinal Konrad Krajewski, der Sozialbeauftragte des Papstes, erneut in die kriegsgebeutelte Ukraine. Im Auftrag von Franziskus bringt er nicht nur dringend benötigte medizinische Hilfsgüter, sondern auch eine Botschaft der Solidarität und des Friedens.

Lesen Sie auch 14/12/2024 85 Jahre Radio Vatikan Ukrainisch: Stimme des Friedens im Krieg Seit nun 85 Jahren ist die ukrainische Sektion von Radio Vatikan ein Instrument des Dialogs und des Trostes. An der Feier im Palazzo Pio - unser Rundfunkhaus - nahm auch der ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

„Eine konkrete Geste der Nähe und des Mitgefühls“: So skizziert das vatikanische Presseamt die Mission von Kardinal Konrad Krajewski, der in den Tagen vor Weihnachten wieder in die Ukraine aufbricht. Seit Beginn des Krieges hat der polnische Kardinal das Land bereits ein Dutzend Mal besucht. Dieses Mal bringt er ein Ambulanzfahrzeug mit, das als mobiles Krankenhaus auch für Operationen geeignet ist, sowie sechs Ultraschallgeräte, die zerstörten Krankenhäusern gespendet werden.

Vor Krajewskis Abreise segnete Papst Franziskus das Ambulanzfahrzeug. „Jeden Tag betet Franziskus für den Frieden in diesem vom Krieg zerrissenen Land“, so die Mitteilung des Vatikans.

Besuch mehrerer Pfarreien

Während seiner Reise wird Krajewski mehrere Pfarreien in der Ukraine besuchen. Dabei möchte der polnische Kurienkardinal den Betroffenen nicht nur materielle Unterstützung überbringen, sondern auch geistlichen Trost spenden. Seit Ausbruch des Konflikts hat der Vatikan wiederholt betont, wie wichtig es sei, sowohl die materiellen als auch die spirituellen Nöte der Bevölkerung zu adressieren.

(vatican news)