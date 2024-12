„100 Krippen im Vatikan“: 7. Ausgabe zum Thema Hoffnung

Über 100 Krippen aus der ganzen Welt können auch dieses Jahr in der Weihnachtszeit unter den Kolonnaden des Petersplatzes besichtigt werden. Die Ausstellung wird nach ihrer feierlichen Einweihung durch den Pro-Präfekten des Evangelisierungsdikasteriums, Erzbischof Rino Fisichella, gemeinsam mit Vertretern der Stadt Rom, ab dem 8. Dezember und bis zum 6. Januar 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Bereits zum siebten Mal – und in diesem Jahr unter dem Vorzeichen des Heiligen Jahres 2025 – findet die internationale Ausstellung „100 Krippen im Vatikan“ statt, die Werke von Künstlern aus aller Welt zeigt. Viele der ausgestellten Werke sind vom Thema „Hoffnung, die nicht enttäuscht“ inspiriert, dem Titel der Verkündigungsbulle für das Heilige Jahr. Die Ausstellung reiht sich ein in den Veranstaltungskalender zum Thema „Jubiläum ist Kultur“.

Die Einweihung unter den Kolonnaden von St. Peter

Die Ausstellung, die allen offensteht, wird am Sonntag, den 8. Dezember, um 16 Uhr eröffnet. Traditionell findet sie im linken Flügel der Kolonnaden von Bernini auf dem Petersplatz in Rom statt. Eingeweiht wird sie bei einem Festakt von Erzbischof Rino Fisichella, Pro-Präfekt des Dikasteriums für Evangelisierung, der für die Organisation des Heiligen Jahres verantwortlich ist. Bei der Feier werden auch einige Mitglieder des Dikasteriums und eine Delegation der Stadt Rom anwesend sein. Musikalisch untermalt wird die Zeremonie durch ein Konzert mit Weihnachtsliedern, die vom Chor der französischen Musikschule Chateaubriand in Rom gesunden werden. Auch die Musikkapelle des vatikanischen Gendarmeriekorps begleitet die Feier musikalisch.

125 Krippen aus Europa und der Welt

In diesem Jahr umfasst die Ausstellung 125 Krippen aus Europa, darunter aus Frankreich, Deutschland, Ungarn und Spanien, sowie aus Ländern weltweit, wie den USA, Costa Rica, Japan und Taiwan. Viele dieser Länder werden durch ihre Botschaften beim Heiligen Stuhl repräsentiert, die auch für die Veranstaltung werben. Dazu gehören die Botschaften von Frankreich, San Marino, Kroatien, Polen, Ungarn, der Slowakei, Slowenien, Taiwan und Paraguay.

Die Krippen zeigen die kreative Vielfalt der Künstler und sind aus Materialien wie Japanpapier, Seide, Harz, Styropor, Wolle, Kokosnuss- und Bananenfasern sowie Glas gefertigt. Unter den Artefakten aus der ganzen Welt befindet sich das „Jubiläumsboot“, eine Krippe, die von den Künstlern der Vereinigung „Città dei Presepi“ aus Florenz hergestellt wurde und die Symbolik des Jubiläumslogos aufgreift.

Eine Krippe aus der Kathedrale Santa Maria in Osaka sticht hervor: Sie wurde aus typisch japanischen Materialien wie Japanpapier, Seidenkimonos und Tatami-Matten gefertigt und verweist auf die Zusammenarbeit mit dem Heiligen Stuhl für die Expo Osaka 2025. Erwähnenswert ist auch die Krippe aus dem Heiligtum von Christus dem Erlöser in Rio de Janeiro, die aus natürlichen Materialien wie Kokosnuss- und Bananenfasern hergestellt wurde. Außerdem wird eine neapolitanische Krippe ausgestellt, die von der Sektion Caserta des italienischen Blindenverbandes aus Holz und Rinde gefertigt wurde.

Geöffnet bis 6. Januar 2025

Die Ausstellung ist von Sonntag, 8. Dezember 2024, 16 Uhr, bis Montag, 6. Januar 2025, 19.30 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist während der gesamten Dauer der Ausstellung frei, kostenlos und ohne Voranmeldung. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers, an denen die Ausstellung bereits um 17 Uhr schließt. Der letzte Einlass ist immer spätestens 15 Minuten vor Schließung. Freiwillige Mitarbeiter des Dikasteriums für Evangelisierung werden während der gesamten Veranstaltung anwesend sein und einen Empfangsdienst anbieten.

(vatican news)