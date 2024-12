Heiliges Jahr: Der Veranstaltungskalender im Überblick

Das Heilige Jahr 2025 startet mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom und bietet einen prall gefüllten Veranstaltungskalender. Höhepunkte sind das Internationale Friedenstreffen in Rom und zahlreiche thematische Jubiläen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Mit der Öffnung der Heiligen Pforte im Petersdom am 24. Dezember 2024 beginnt das ordentliche Jubiläumsjahr 2025, das unter dem Leitwort der Hoffnung steht. „Ein besonderer Anlass zur persönlichen Erneuerung und spirituellen Bereicherung“, erklärte Papst Franziskus bei der Ankündigung des Heiligen Jahres. Mit der symbolträchtigen Geste der Pfortenöffnung lädt der Papst die Gläubigen ein, sich auf eine Reise der Gnade und des Glaubens zu begeben.

Die Heiligen Pforten Roms: Eine spirituelle Etappe

Nach der Eröffnung im Petersdom folgen in den darauffolgenden Tagen weitere symbolische Akte: Am 29. Dezember wird die Heilige Pforte in der Lateran-Basilika geöffnet, am 1. Januar in Santa Maria Maggiore und am 5. Januar in St. Paul vor den Mauern. Damit sind die vier päpstlichen Basiliken Roms bereit, Pilger aus aller Welt zu empfangen. Erzbischof Rino Fisichella, der die Organisation des Jubiläums koordiniert, rechnet mit rund 32 Millionen Besuchern im Laufe des Jahres.

„Das Hochzeitsbankett ist bereit, jetzt warten wir auf die Gäste“, so Fisichella. Die detaillierten Programme der über 30 Veranstaltungen können bereits online eingesehen und gebucht werden und zwar unter diesem LINK.

Thematische Jubiläen: Ein Jahr voller Vielfalt

Das Heilige Jahr ist geprägt von thematischen Jubiläen, die verschiedenen Gruppen und Anliegen gewidmet sind. Bereits im Januar beginnt das Jubiläum der Kommunikation mit Diskussionsrunden, Gebeten und einer Messe mit Papst Franziskus. Im Februar folgen unter anderem das Jubiläum der Streitkräfte und das der Künstler, während im März die Welt der Freiwilligenarbeit und Missionare der Barmherzigkeit im Mittelpunkt stehen.

Ein besonderer Fokus liegt auf sozialen und inklusiven Themen. Im April finden Jubiläen für Kranke, das Gesundheitswesen und Menschen mit Behinderungen statt. Auch Jugendliche, Familien und Senioren sind durch eigene Veranstaltungen eingebunden.

Höhepunkte im Sommer sind das Jubiläum der digitalen Missionare und katholischen Influencer (28.-29. Juli) sowie das große Jugendtreffen in Rom vom 28. Juli bis 3. August.

Internationale Begegnungen und das Friedenstreffen

Ein weiteres Highlight ist das Internationale Friedenstreffen, das im Oktober in Rom stattfindet. Organisiert von der Gemeinschaft Sant’Egidio, knüpft es an den „Geist von Assisi“ an, den Papst Johannes Paul II. 1986 ins Leben rief. „Dieses Treffen wird zu den Hauptereignissen des Jubiläums zählen“, so Marco Impagliazzo, Präsident von Sant’Egidio.

Ein Jahr der Gnade und Begegnung

Der Veranstaltungskalender spiegelt die Vielfalt und Universalität der Kirche wider. Ob es um spirituelle Vertiefung, soziale Themen oder interreligiösen Dialog geht – das Jubiläumsjahr 2025 bietet Raum für alle, die sich auf den Weg der Hoffnung machen. Papst Franziskus erinnert dies mit den Worten: „Wir alle sind Pilger, berufen zu einer tieferen Vereinigung mit dem Herrn Jesus und zur Offenheit für seine Gnade, die unser Leben und die Welt verändert.“

