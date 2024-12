Hinter Gittern ist der Bedarf an Vergebung, Versöhnung und Gnade besonders groß

Live bei uns am Stephanitag: Papst öffnet Heilige Pforte in Gefängnis

Am 26. Dezember, dem Fest des ersten Märtyrers Stephanus, besucht Papst Franziskus das Rebibbia-Gefängnis in Rom. Dort öffnet er um 9.00 Uhr eine Heilige Pforte und feiert ein Hochamt, um Solidarität und Hoffnung für jene zu bringen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Wir übertragen live auf Deutsch.

Die Heilige Pforte in der Haftanstalt ist nach jener im Petersdom die zweite und letzte, die der Papst zum Auftakt des Heiligen Jahres 2025 eröffnet. Die Heiligen Pforten in den übrigen drei Papstbasiliken – St. Johann im Lateran, Santa Maria Maggiore und St. Paul vor den Mauern – werden von den jeweiligen Erzpriestern eröffnet. Alle fünf Heiligen Pforten in Rom stehen das gesamte Jubiläum über für Pilgernde offen. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.