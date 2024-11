Venedig: 20.000 besuchten vatikanischen Biennale-Pavillon

Mehr als 20.000 Kunstinteressierte haben den Vatikan-Pavillon bei der Biennale in Venedig besucht. Er war im Frauengefängnis Giudecca untergebracht und umfasste Führungen durch eigens ausgebildete weibliche Strafgefangene.

Nach Angaben des Dikasteriums für Kultur und Bildung von diesem Donnerstag war der Vatikan-Pavillon bereits in den ersten Monaten nach Eröffnung ausgebucht. 100 Personen pro Tag konnten die Ausstellung im Gefängnis besichtigen. Die alle zwei Jahre („Biennale“) stattfindende Schau zeitgenössischer Kunst in Venedig dauert jeweils von April bis November.

Papst Franziskus besuchte die Kunstausstellung am 28. April und war damit als erster Papst bei der Biennale vertreten. Bei der Begegnung in der Kapelle des Giudecca-Gefängnisses überbrachte er den gefangenen Frauen und den Kunstschaffenden Worte der Nähe.

Kardinal José Tolentino Calaça de Mendonça,Präfekt des Dikasteriums für Kultur und Bildung, sieht der Aussendung zufolge einen wichtigen Erfolg des Pavillons des Heiligen Stuhls darin, dass es gelungen sei, andere Institutionen für eine Zusammenarbeit mit Gefängnissen zu sensibilisieren.

2025 will sich der Vatikan an der Architektur-Biennale beteiligen, die in Venedig jeweils abwechselnd mit der Kunst-Biennale stattfindet. Das Dikasterium stehe dazu im Kontakt mit der Stadt Venedig, hieß es in der Aussendung.

(vatican news – gs)