Vatikan: Berninis seltene Jugendwerke zu sehen

Die Vatikanischen Museen zeigen in einer Sonderausstellung zwei selten ausgestellte Frühwerke des italienischen Barockkünstlers Gian Lorenzo Bernini. Die Marmorbüsten „Die selige Seele“ und „Die verdammte Seele“, die Bernini mit Anfang 20 schuf, sind ab dem 19. November bis Ende Januar 2025 zu sehen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Vatikanischen Museen eröffnen am 19. November die Ausstellung „Berninis Seelen“, die zwei herausragende, selten gezeigte Skulpturen aus den Anfängen des Künstlers Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) in den Mittelpunkt stellt. Die Marmorbüsten „Die selige Seele“ („L’anima beata“) und „Die verdammte Seele“ („L’anima dannata“) sind bemerkenswerte Werke, die Bernini im Alter von etwa 20 Jahren schuf und die schon früh sein künstlerisches Talent erkennbar machten. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Januar 2025 und ist eine Kooperation der Vatikanischen Museen mit der spanischen Botschaft beim Heiligen Stuhl, in deren Besitz sich die beiden 1619 entstandenen Skulpturen befinden.

Außergewöhnliche Lebendigkeit

Berninis Kunstwerke zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Lebendigkeit und Detailgenauigkeit aus, die auch in diesen frühen Arbeiten bereits deutlich sichtbar sind. Die Büste der „Seligen Seele“ zeigt eine Frau, die mit verzücktem Blick gen Himmel schaut und ein Gefühl der spirituellen Hingabe und Glückseligkeit ausstrahlt. Im Kontrast dazu steht die „Verdammte Seele“, die mit weit aufgerissenen Augen und Mund eine Momentaufnahme tiefster Qual und Entsetzen zeigt. Besonders die „Verdammte Seele“ gilt als Paradebeispiel für Berninis Fähigkeit, menschliche Emotionen lebensecht in Marmor festzuhalten und den Betrachter in den Bann zu ziehen.

Gian Lorenzo Bernini war einer der bedeutendsten Künstler des Barock und hinterließ in Rom ein beeindruckendes Vermächtnis. Der Vatikan beherbergt einige seiner wichtigsten Werke, darunter den Baldachin im Petersdom, eine monumentale Bronzeverzierung über dem Altar, und die prachtvolle Gestaltung des Petersplatzes, deren halbkreisförmige Kolonnaden die Besucher in einer symbolischen Umarmung empfangen. Diese Werke gehören zu den Meisterleistungen der sakralen Kunst und prägen bis heute das Bild des Vatikan.

Kunstwerke aus verschiedenen Epochen

Die Vatikanischen Museen selbst sind für ihre beeindruckende Kunstsammlung weltberühmt. Sie beherbergen Tausende Kunstwerke aus verschiedenen Epochen und Kulturen, darunter ägyptische Antiquitäten, Renaissance-Meisterwerke und die atemberaubenden Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle. Die Museen bieten den Besuchern die Möglichkeit, die Kunstgeschichte der Menschheit zu erleben und einige der größten Meisterwerke der Kunstwelt aus nächster Nähe zu betrachten.

Die Sonderausstellung „Berninis Seelen“ ist Teil des Kulturprogramms der Päpstlichen Sammlungen zum Heiligen Jahr 2025 und bietet Kunstliebhabern eine seltene Gelegenheit, die beiden Jugendwerke Berninis im Herzen des Vatikans zu bewundern.

(vatican news)