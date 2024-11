Vatikan: Neuer Direktor für Finanzaufsicht

In diesem alten Turm (links im Bild) im Vatikan hat die sogenannte Vatikanbank IOR ihren Sitz (AFP or licensors)

Die vatikanische Finanzaufsicht hat einen neuen Leiter. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin ernannte an diesem Mittwoch Federico Antellini Russo zu ihrem Direktor.

Er war bisher die Nummer zwei der Behörde, die seit 2010 vatikanintern das Finanzgebaren der sogenannten Vatikanbank IOR und anderer Institutionen beaufsichtigt. Bisher stand Giuseppe Schlitzer an der Spitze der ASIF. Antellini Russo hat in Rom und Barcelona Wirtschaft studiert sowie eine Zeitlang an seiner Alma Mater, der römischen LUISS-Universität, unterrichtet.

Offiziell heißt die von Benedikt XVI. eingerichtete Behörde „Autorität für Finanz-Überwachung und –Information“ (ASIF, früher AIF). Sie legte zuletzt im Juni ihren Jahresbericht für 2023 vor. Daraus ergaben sich 123 „verdächtige Aktivitäten“; in nur elf Fällen informierte die ASIF die vatikanische Staatsanwaltschaft.

(vatican news – sk)