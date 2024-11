Blick von der Via della Conciliazione auf den Petersdom

VATIKAN jubiläum

wallfahrt

Rom

Vatikan

Vatikan eröffnet Pilgerbüro in Petersdom-Nähe

Mit Blick auf das Heilige Jahr, das Papst Franziskus am 24. Dezember eröffnen will, hat der Vatikan eine Pilger-Informationsstelle in der Nähe des Petersdoms eröffnet. Sie bietet spezielle Unterstützung auch für geh- und sehbehinderte Menschen. Kardinal Mauro Gambetti, der Erzpriester des Petersdoms, segnete den Info-Punkt an diesem Donnerstag ein.

Lesen Sie auch 28/10/2024 Papst will Heilige Pforte in einem römischen Gefängnis öffnen Anderthalb Tage nach dem offiziellen Start des Heiligen Jahres wird der Papst in der römischen Haftanstalt Rebibbia eine Heilige Pforte öffnen. Das kündigte der vatikanische ... Dabei hob er den Geist der Gastfreundschaft hervor, die das neuen Pilgerbüro auszeichnen soll. Es ist auch mit technologischen Hilfsmitteln wie Touchwalls und Tablets ausgestattet, die es Menschen mit besonderen Bedürfnissen erlauben sollen, unbeschwert als Pilger unterwegs zu sein. Buchbar sind auch Führungen für Sehbehinderte, für die die Bauhütte von Sankt Peter eigens ausgebildete Kräfte zur Verfügung stellen will. Hinzu kommt die Möglichkeit, persönliche Gespräche mit Ordensleuten und Laien zu führen. Die Einrichtung liegt an der Via della Conciliazione, die von der Engelsburg auf Sankt Peter zuführt. Neben Büchern, Reiseführern und Souvenirs werden dort auch Eintrittskarten für die Kuppel des Petersdoms angeboten, das einzige kostenpflichtige Ziel in der Basilika. Das Personal des Pilgerbüros ist vielsprachig, betonte Gambetti. Neben praktischen Hilfen bietet der Info-Punkt auch digitale Erlebnisse. So können Besucher mit Augmented Reality Details der Basilika entdecken, etwa das kürzlich restaurierte, zehn Stockwerke hohe Bronze-Baldachin Gian Lorenzo Berninis. Als Ort für Pilger müsse der Dom für alle zugänglich sein, so Franziskanerpater Enzo Fortunato, Kommunikationsdirektor der Basilika. „Viele kommen nur einmal im Leben hierher. Wenn wir diesen Menschen nicht nah sind, wem dann?“ Für die Zukunft plant der Petersdom eine digitale Plattform mit App, Podcasts und Informationen zu religiösen Orten in Rom. Diese soll es Pilgern ermöglichen, Besichtigungen in Echtzeit zu buchen und überlaufene Orte zu umgehen. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen jubiläum

wallfahrt

Rom

Vatikan