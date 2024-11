Radioakademie mit Tomáš Halík, Teil 1

Während die Welt aus den Fugen zu geraten scheint - Kriege, Klimawandel, Kirchenkrise - legt der tschechische Religionsphilosoph Tomáš Halík ein Bekenntnis der Hoffnung vor: In seinem neuen Buch weitet er den Blick und wagt zu träumen: „Traum vom neuen Morgen. Briefe an Brückenbauer“ lautet der Titel der Schrift, die sich mit der Zukunft des Christentums auseinandersetzt.

Darin teilt Halík Beobachtungen, Hoffnungen und Sorgen mit einem imaginären Papst - Raphael - und macht sich Gedanken über die Zukunft und Rolle des Christentums angesichts aktueller Herausforderungen.

Eine Kirche, die versteht und heilt

Der Name Raphael - übersetzt: Medizin Gottes, Gott heilt - steht dabei für eine Kirche und ein Christentum, das für die heutigen Herausforderungen gewappnet ist und das eine wohltuende Wirkung entfalten kann angesichts von Verwundungen in Menschheit und Kirche. Die Zeichen der Zeit zeigten sich vor allem in Zeiten von Paradigmenwechseln, so Halík. Sein Buch ist ein Plädoyer, die Kernkompetenz der Kirche, die Zeichen der Zeit zu lesen, wiederzuentdecken und weiterzuentwickeln.

Ausschnitt aus Teil 1 der Reihe

In unserer neuen, vierteiligen Radioakademie-Reihe im Monat November sprechen wir mit Tomáš Halík über die „neuen Zeichen der Zeit“, die Weltsynode, kirchliche Zukunftsfragen - wie auch über das Potential und die Rolle der Religion in einer von Kriegen und Pluralität bestimmten Welt.

In den ersten zwei Teilen der Reihe (Sendedatum jeweils sonntags 3. und 10. November) führt Radio Vatikan in Halíks Religions- und Kirchenverständnis ein. Hier ein Ausschnitt aus Teil 1 der Reihe von Anne Preckel.



Ausschnitt aus Teil 1 hier zum Hören

