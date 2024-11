Religionsphilosoph Tomáš Halík bei einem Besuch bei Vatican News

Radioakademie mit Tomáš Halík, Teil 4

Der tschechische Religionsphilosoph Tomáš Halík macht in seinem neuen Buch „Traum vom neuen Morgen. Briefe an Brückenbauer" konkrete Vorschläge für eine zukünftige Rolle des Christentums - im persönlichen Leben, in der Gesellschaft und in der Welt.

Einige Ansätze sind laut Halík bereits vorhanden, andere gelte es weiter auszubauen. In dieser Vision würdigt der tschechische Denker Papst Franziskus' Enzyklika „Fratelli tutti" (2015) als wegweisendes Manifest des 21. Jahrhunderts: Darum geht es im vierten Teil (Sendedatum 27. Oktober) der Radioakademie-Reihe von Anne Preckel. „Kairologie und Diagnostik" Die Kunst der spirituellen Unterscheidung hält Halik für eine wesentliche Aufgabe des Christentums in der Gesellschaft und für die Erfüllung seiner prophetischen Rolle. Dabei denkt er Papst Franziskus Metapher von der „Kirche als Feldlazarett", einer Kirche, die tröstet und Wunden verbindet, teils weiter. Sollte sich das Christentum nicht schon vor der „Schlacht", vor zerstörerischen Tendenzen – Populismus, Hass, Krieg - auch der Diagnostik und Vorbeugung widmen? Ausschnitt aus Teil 4 der Reihe In der vierteiligen Radioakademie-Reihe im Monat November sprechen wir mit Tomáš Halík über die „neuen Zeichen der Zeit", die Weltsynode, kirchliche Zukunftsfragen - wie auch über das Potential und die Rolle der Religion in einer von Kriegen und Pluralität bestimmten Welt. Das Interview wurde Reihe zur Zeit der Zweiten Sitzung der Weltsynode im Oktober 2024 aufgezeichnet. Halíks neues Buch ist in diesem Jahr auf Deutsch im Herder Verlag erschienen. Hier ein Ausschnitt aus Teil 4 Reihe auf CD