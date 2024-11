Vatikan: Was heute sonst noch wichtig war

Für Sie: ein paar Kurznachrichten aus dem Vatikan.

US-Außenminister Antony Blinken war an diesem Mittwoch beim Papst. Franziskus empfing ihn noch vor seiner Generalaudienz; über den Inhalt des Gesprächs machte der Vatikan keine Angaben. Blinken muss wie die gesamte US-Regierung unter Präsident Joe Biden am 20. Januar abtreten; dann tritt der neue US-Präsident Donald Trump sein Amt an.

Ebenfalls beim Papst war an diesem Mittwoch der Botschafter („Nuntius“) in Albanien, Luigi Bonazzi. Franziskus hat Tirana im September 2014 besucht.

Das päpstliche Dikasterium für Nächstenliebe hat in einem Lager für afrikanische Migranten in Reggio Calabria (Süditalien) eine Wäscherei mit Duschmöglichkeiten eingerichtet. Ähnliche Einrichtungen gibt es bereits in fünf weiteren italienischen Städten; sie sollen Armen das Leben erleichtern.

Franziskus würdigt seinen verstorbenen Verantwortlichen für interreligiösen Dialog. Der spanische Kurienkardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot habe „mit Milde und Weisheit die Liebe Gottes zum Menschen bezeugt“, schreibt er in einem Beileidstelegramm vom Dienstagabend.

