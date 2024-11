Das Hotel in Rio, in dem der G20-Gipfel stattfinden wird (AFP or licensors)

Kardinal Parolin reist zum G20-Gipfel nach Brasilien

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin reist zum G20-Gipfel am Montag und Dienstag in die brasilianische Metropole Rio de Janeiro. Das teilte das Staatssekretariat am Samstag auf X mit.

Der Chefdiplomat des Heiligen Stuhles komme in Vertretung von Papst Franziskus, den Brasiliens Regierung unter Präsident Ignacio Lula da Silva eingeladen habe, hieß es. Auch Russland nimmt an dem Gipfel teil. Präsident Vladimir Putin entsandte seinen Außenminister Sergej Lawrow nach Rio. Hauptthemen des Treffens der 20 größten Industrie- und Schwellenländer der Welt sind der Kampf gegen Hunger und Armut, die Reform internationaler Institutionen sowie nachhaltige Entwicklung und Energiewende. Brasilien hat derzeit den Vorsitz des 1999 gegründeten Verbundes, dem 19 Staaten sowie die Europäische Union und die Afrikanische Union angehören. (vatican news – gs)