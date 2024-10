Synodalität - ein Instrument für konstruktives Engagement

Expertin Julia McStravog von der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten (USSCB - United States Conference of Catholic Bishops) bezeichnete die von der vatikanischen Synode aufgeworfenen brisanten Themen als „einen Mechanismus“. So ginge es weniger um eine schnelle Beantwortung dieser Fragen, sondern vielmehr darum, an ihnen exemplarisch den Prozess und die Methode des synodalen Arbeitens zu erlernen.

„Das Ziel des zweiten und letzten Treffens der Synode zur Synodalität im Vatikan ist es, die Synodalität in der Kirche zu verstehen und auszuüben, anstatt sofort spezifische Fragen zu lösen", sagte die Synodalitätsexpertin. Zwar mögen einige Menschen enttäuscht sein, dass die Synode keine Lösung für gesellschaftliche Themen bringen wird; sie aber ist der Meinung, „dass die Arbeit der Synode zum Teil dazu dient, uns auf die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen vorzubereiten“. Bei der letztjährigen Tagung der 16. Ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode konzentrierte sich ein Großteil der externen Aufmerksamkeit auf kontroverse Fragen wie Änderungen in der Seminarausbildung, die Möglichkeit der Frauenordination und die Erwartungen an den Dienst von Katholiken, die sich als LGBTQ identifizieren. Dies sind Themen, die während des zweijährigen Vorbereitungsprozesses der Synode in weltweiten Konsultationen aufgetaucht waren.

Kein Gespräch über kontroverse Fragen

In den Vorbereitungsdokumenten der Synode wurden diese Themen zwar erwähnt, doch Anfang dieses Jahres übertrug Papst Franziskus ihre Erörterung an zehn Studiengruppen und nahm sie damit für die Diskussion der Synodenversammlung im zweiten Jahr vom Tisch. Die Leiter dieser Studiengruppen berichteten am Eröffnungstag der Synode am 2. Oktober über ihre Fortschritte. Diese Präsentationen wurden von kurzen Videos über jede Studiengruppe und veröffentlichten schriftlichen Berichten begleitet. Die Arbeit der Studiengruppen wird voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein.

Nicht Thema, sondern Mechanismus



„Aus meiner Sicht ging es ohnehin nie um diese brisanten Themen, und deshalb ist das Team der US-Synode nie mit der Annahme oder dem Verständnis an die Sache herangegangen, dass eines dieser Themen durch die Synode oder von der Synode gelöst werden würde“, sagte McStravog am 27. September gegenüber OSV News. „Ich - und das Team - haben sie wirklich als Mechanismen verstanden, die uns helfen sollen, herauszufinden, wie Synodalität aussieht“, sagte sie. „Das sind unglaublich wichtige Fragen, für die es eigene Synoden geben könnte, einen eigenen dreijährigen Konsultationsprozess nur für eine von vielen Fragen.“

„Wir sind dabei herauszufinden, welche Bausteine wir brauchen, um die Grundlage für diese Gespräche zu schaffen“

McStravog sieht die Synodalität als ein Instrument, das den Katholiken hilft, sich konstruktiv mit komplizierten und potenziell spaltenden Fragen auseinanderzusetzen: „Wir sind noch nicht so weit, diese Fragen auf synodale Weise zu beantworten“, sagte sie. „Wir sind immer noch dabei herauszufinden, wie Synodalität in der Kirche genau aussieht. Und ich glaube, dass es im zweiten Teil (der Synode) darum geht, welche Bausteine wir brauchen, um die Grundlage für diese Gespräche zu schaffen, um wirklich damit zu beginnen. Es handelt sich wirklich um einen Kulturwandel, und Kulturwandel macht keinen Spaß, ist nicht schlagzeilenträchtig ... er erfolgt schrittweise.“ Klerus und Laien seien gemeinsam für die Synodalität verantwortlich, betonte McStravog, „wenn also Dinge nicht auf synodale Weise getan werden, wird den Menschen die Wahrnehmung ihrer Verantwortung gegenüber der Kirche oder die Wahrnehmung ihrer Mitverantwortung verweigert, und die Menschen wollen mitverantwortlich sein.“

Instrumentum laboris im Fokus



Richard Coll, einer von mehreren Laien-Synodendelegierten, die die USA vertreten, sagte, dass seine Erfahrungen auf der ersten Synodensitzung und der Interimssynode den Grundstein dafür gelegt haben, „uns wirklich auf das zu konzentrieren, wozu uns das ‚instrumentum laboris‘, das Arbeitsdokument der Synode, auffordert, nämlich unser Verständnis des synodalen Prozesses wirklich zu verfeinern und zu sehen, wie wir auf jeder Ebene unseres kirchlichen Lebens einige der Vorteile und einige der Früchte des synodalen Prozesses umsetzen können.“

Synode als Schule der Unterscheidung



„Eine synodale Kirche ist ein Vorschlag für die heutige Gesellschaft.“

In seiner Eröffnungsansprache vor der Synodenversammlung am 2. Oktober beschrieb Kardinal Mario Grech, Generalsekretär der Synode, die Synode als „im Wesentlichen eine Schule der Unterscheidung“. „Es ist die Kirche, die mit Petrus versammelt ist, um gemeinsam zu unterscheiden“, sagte er. „Eine synodale Kirche ist ein Vorschlag für die heutige Gesellschaft: Unterscheidung ist die Frucht einer reifen Ausübung von Synodalität als Stil und Methode“, und er definierte ‚kirchliche Unterscheidung‘ als ‚das aufeinander Hören, um zu hören, was der Geist der Kirche sagt‘.

