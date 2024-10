Weltsynode thematisiert Laienbeteiligung und Herausforderungen der Kirche

Im Vatikan wurden am Mittwochnachmittag die aktuellen Fortschritte der Weltsynode vorgestellt. Zentrale Themen waren die stärkere Beteiligung von Laien, die Rolle der Frauen und die Herausforderungen in der Jugendarbeit.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Beim Pressebriefing im Vatikan an diesem Mittwoch standen die gegenwärtigen Arbeiten der Weltsynode im Fokus. Sheila Leocádia Pires, die Kommunikationsbeauftragte der Katholischen Bischofskonferenz des südlichen Afrikas, erläuterte, dass an diesem Mittwoch 340 Teilnehmer anwesend waren, während Papst Franziskus aufgrund der Generalaudienz fehlte. Ein zentrales Thema der Synodengespräche war die Rolle der Laien in der Kirche. Die Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen Laien und Amtsträgern stand im Vordergrund, und es wurde vorgeschlagen, Laien auch in die Wahl von Bischöfen einzubeziehen. Ebenso wurde diskutiert, wie Laien eine größere Rolle in der Priesterpastoral übernehmen könnten.

Auch die Rolle der Frauen war ein wichtiges Thema, wobei Vorschläge eingingen, sexuelle Diskriminierung, insbesondere im Ministrantendienst, zu vermeiden. Die Frauen sollten vermehrt in die kirchliche Diplomatie und Friedensförderung eingebunden werden. Ein weiteres zentrales Anliegen war die Jugendpastoral, besonders in Afrika, wo gefordert wurde, dass die Jugend selbst mehr Verantwortung in der Gestaltung der pastoralen Arbeit übernimmt.

Das Pressebriefing an diesem Mittwoch im Vatikan

Kinder im Bann des Menschenhandels

Paolo Ruffini, Präfekt des Dikasteriums für Kommunikation, sprach über die Herausforderungen, die viele Kinder weltweit betreffen, darunter Menschenhandel und Kinderehen. Zudem betonte er die Bedeutung, Missbrauchsopfer in der Kirche besser zu begleiten. Die Isolation und Einsamkeit vieler Priester wurden ebenfalls angesprochen, was auf Überlastung und Distanz zur Synodalität zurückzuführen sei. Als Lösung wurde vorgeschlagen, Priester durch Wirtschaftsräte in den Pfarreien zu entlasten.

Ein weiteres Highlight des Briefings war die Diskussion über die Rolle der Familie in der modernen Kirche. Luis Fernando Ramos Pérez, Erzbischof von Puerto Montt, betonte, wie wichtig es sei, zwischenmenschliche Beziehungen in der Kirche zu stärken, um den synodalen Prozess zu fördern. Dies könne durch Barmherzigkeit und eine synodale Spiritualität geschehen, die von Laien und Amtsträgern gemeinsam getragen werde.

Wohlhabende und ärmere Kirchen

Erzbischof Inácio Saure aus Mosambik hob die Zusammenarbeit zwischen wohlhabenden und ärmeren Kirchen hervor und betonte die Notwendigkeit eines besseren Austauschs zwischen Ost- und Westkirchen. Deutlich wurde auch, dass der Synodprozess nicht nur die Kleriker, sondern die gesamte Kirche betrifft.

Abschließend reflektierte Diakon Geert De Cubber über die Rolle der Ständigen Diakone in der Kirche und betonte, dass diese oft unterrepräsentiert seien. Trotzdem spiele der Diakonat eine zentrale Rolle, besonders in Regionen, in denen Priester knapp sind.

Die Weltsynode werde fortgesetzt, und alle Teilnehmer hätten weiterhin die Möglichkeit, ihre Beiträge und Wünsche einzubringen, betonte Kommunikationspräfekt Ruffini bei dem Treffen mit Journalisten im Vatikan.

