Erzbischof Gabriele Caccia ist Ständiger Beobachter des Heiligen Stuhls bei der UNO in New York

VATIKAN Vatikan

Diplomatie

Menschenrechte

Kriminalität

Politik

Vatikan für Konvention zu „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“

Der Vatikan unterstützt die Pläne zur Erstellung eines rechtsverbindlichen, globalen Abkommens zum Thema „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Das sagte Vatikan-Erzbischof Gabriele Caccia am Montag in New York.

Lesen Sie auch 24/09/2024 Kardinal Parolin spricht vor der UNO Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat vor der UNO eine Ächtung von Atomwaffen und einen Erlass der Auslandsschulden von Ländern des globalen Südens gefordert. Nach Ansicht des Diplomaten des Heiligen Stuhls würde eine solche internationale Konvention „die internationale Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bestrafung dieser abscheulichen Handlungen sicherlich erleichtern“. Allerdings müsse die Definition dieser Straftaten „tief im Völkergewohnheitsrecht verwurzelt sein“, so Caccia. Bei der Definition solcher Verbrechen solle man also „nicht von den bestehenden Gewohnheitsrechtsnormen abweichen“, sonst sei die Wirksamkeit des neuen Instruments in Gefahr. Mit spürbarem Misstrauen stellt Caccia in dieser Hinsicht fest, dass der Entwurf des Abkommens die Definition des Geschlechts auslässt, die im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs formuliert ist. Das Fehlen einer klaren Definition des Geschlechts, „die auf der biologischen Realität der beiden Geschlechter beruht“, würde die Strafverfolgung von Verbrechen gegen Frauen behindern, „wie Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei und Zwangsprostitution“. Lesen Sie auch 14/10/2024 Papst schickt Friedensmittler Zuppi erneut nach Moskau Der päpstliche Sonderbeauftragte für den Frieden in der Ukraine, Kardinal Matteo Zuppi, hat an diesem Montag seine zweite Vermittlungsreise nach Moskau angetreten. Pressesprecher ... Staatensouveränität und Immunität ausländischer Amtsträger respektieren Erzbischof Caccia mahnte auch, dass die Bemühungen zur Verhütung und Bestrafung von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ die Souveränität anderer Staaten respektieren müsse. „Jede neue Konvention sollte sich daher an bewährten Präzedenzfällen orientieren und auf der Pflicht der Vertragsstaaten aufbauen, Verbrechen innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu verfolgen und bei der Auslieferung von Tätern und der Unterstützung von Opfern zusammenzuarbeiten.“ Ausdrücklich erinnerte der Kuriendiplomat an die „Normen für die verfahrensrechtliche Immunität ausländischer Amtsträger“. „Diese Immunität, die sich aus der staatlichen Souveränität und dem Grundsatz der Nichteinmischung ableitet, ist für friedliche und freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten unerlässlich.“ Caccia äußerte sich auf der Sitzung eines UNO-Komitees, das eine Konvention zu „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ausarbeitet. (vatican news – sk) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen Vatikan

Diplomatie

Menschenrechte

Kriminalität

Politik