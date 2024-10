Heute: Öffentliche theologisch-pastorale Foren und Synodenmesse

Wichtige Momente des geistlichen Austauschs erleben die Synodenteilnehmer an diesem Mittwoch. Nachmittags wird zunächst eine Messe gefeiert, am Abend ab 18 Uhr finden dann zeitgleich zwei theologisch-pastorale Foren statt, an denen auch deutschsprachige Teilnehmer maßgeblich mitwirken. Alle Veranstaltungen können via Live-Stream mitbegleitet werden.

Die Synodenmesse im Petersdom wird geleitet durch Paul Rouhana; er ist Patriarchalvikar der maronitischen Kirche von Sarba im Libanon. Ab 16 Uhr wird die Eucharistiefeier, die im syrisch-antiochenischen maronitischen Ritus zelebriert wird, auch live und ohne Kommentar auf dem Youtube-Kanal von Vatican News sowie über die Webseite übertragen.

Foren zur Vertiefung wichtiger Themen

Am späten Nachmittag finden dann zeitgleich in der Nähe der Synodenaula zwei öffentliche theologisch-pastorale Foren statt, bei denen verschiedene Themen näher beleuchtet werden sollen.

Im Augustinianum wird von 18.00-19.45 Uhr über „Das Volk Gottes, Gegenstand der Mission“ nachgedacht, während es in der Jesuitenkurie zur selben Zeit um „Die Rolle und Autorität des Bischofs in einer synodalen Kirche“ geht.

Das Forum im Augustinianum sieht unter anderen die Teilnahme der dem deutschen Publikum besonders bekannten Theologen Klara Csiszar (Moderation) und Thömas Söding, während das Forum zum Bischofsamt durch die Professorin Anna Rowlands geleitet wird. Eine weitere Teilnehmerin dieses Forums ist Schwester Gloria Liliana Franco Echeverri, die sich in der vergangenen Synodenrunde durch einfühlsame Wortbeiträge zur Rolle der Frau in der Kirche hervorgetan hatte.

Insgesamt vier Foren

Wie das Synodensekretariat bekannt gab, werde es insgesamt vier dieser Foren geben, für die Themen ausgewählt wurden, die „von besonderer Bedeutung für das Verständnis des Lebens der Kirche und ihr missionarisches, synodales Gesicht“ sind.

Am Mittwoch, 9. Oktober, können interessierte sowohl an den Veranstaltungsorten als auch über den Live-Stream an den Veranstaltungen teilnehmen.

1. Das Volk Gottes, Gegenstand der Mission (Veranstaltungsort: Aula Magna des Päpstlichen Patristischen Instituts Augustinianum, Via Paolo VI, 25 - 00193 Rom), Livestream hier: https://www.youtube.com/live/M_W3ppj-Umg

2. Die Rolle und Autorität des Bischofs in einer synodalen Kirche (Ort: Aula Magna des Generalats der Gesellschaft Jesu, Borgo Santo Spirito, 4 00193 Rom), Livestream hier: https://www.youtube.com/live/yPsgdCxHwps

An jedem Forum werden nach Ankündigung des Synodensekretariats zwei Theologen, ein Experte/eine Expertin für Kirchenrecht und ein Bischof teilnehmen. Der Ablauf ist zweigeteilt in kurze Beiträge der Referenten und anschließende Fragen aus dem Publikum. Eine Live-Übersetzung auf Deutsch ist nicht vorgesehen, allerdings gibt es eine englische Liveübersetzung, die Sie über den Youtube-Kanal der englischsprachigen Sektion von Vatican News verfolgen können.

Die Referenten

Am ersten Forum zum Volk Gottes nehmen teil:

Moderation Klara A. Csiszar (Professorin für Pastoraltheologie, Universität Linz). Referenten: Thomas Söding (Professor für Neues Testament an der Ruhr Universität Bochum), Ormond Rush (Professor für Religion und Theologie an der Australian Catholic University), Donata Horak (Professorin für Kanonisches Recht in Piacenza) und Lúcio Andrice Muandula (Bischof von Xai-Xai, Mosambik, und Präsident der mosambikanischen Bischofskonferenz).

Am zweiten Forum zur Rolle und Autorität des Bischofs nehmen teil:



Moderation: Anna Rowlands (Professorin Katholische Soziallehre an der Universität Durham). Referenten: Carlos Maria Galli (Professor an der Katholischen Universität Argentiniens), Sr. Gloria Liliana Franco Echeverri O.D.N. (Präsidentin der Konferenz der Ordensleute in Lateinamerika und der Karibik), Roberto Repole (Erzbischof von Turin - und des. Kardinal), Matteo Visioli (Dozent für kanonisches Recht an der Päpstlichen Universität Gregoriana).

Die beiden weiteren Foren finden am Mittwoch, 16. Oktober 2024, ebenfalls von 18.00 bis 19.45 Uhr und öffentlich statt:

3. Die gegenseitige Beziehung Ortskirche-Universalkirche (Veranstaltungsort: Jesuitenkurie)

4. Die Ausübung des Primats und die Bischofssynode (Veranstaltungsort: Augustinianum)

Ein Wunsch aus der Mitte der Synode

Die vier theologisch-pastoralen Foren sollen für die Teilnehmer der XVI. Vollversammlung Momente des vertieften Studiums sein und ihnen ein synthetisches, aber ausreichend dokumentiertes Verständnis der thematischen Schwerpunkte geben, aber auch die verschiedenen Wege und unterschiedlichen Sensibilitäten aufzeigen, mit denen diese aus der Sicht der katholischen Theologie interpretiert und entwickelt werden können, so die Erläuteung aus dem Synodensekretariat.

Die Foren sollen auch eine Antwort auf das Anliegen darstellen, das nach der ersten Sitzung der XVI. Generalversammlung der Bischofssynode 2023 formuliert wurde, nämlich die theologische, kanonistische und pastorale Vertiefung der Bedeutung der Synodalität für die verschiedenen Aspekte des Glaubens der Kirche fortzusetzen (vgl. Synthesebericht, 1.j) und Theologen und Kanonisten die Möglichkeit zu geben, ihren Beitrag zu den Arbeiten der Versammlung zu leisten (vgl. Synthesebericht, 20.g).

Alle Teilnehmer der Synodenversammlung und die beim Presseamt des Heiligen Stuhls akkreditierten Journalisten sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen, auch weitere interessierte Personen können nach Maßgabe der verfügbaren Plätze teilnehmen oder die Veranstaltung über die Live-Streams verfolgen.

