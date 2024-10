Fußball (2024 Getty Images)

Vatikan-Pokal 2024: Spannender Start mit klaren Siegen

Der Vatikan-Pokal 2024 ist in die erste Runde gestartet und hat gleich für einige Überraschungen gesorgt. Mit klaren Siegen setzten sich Dirseco, Archivio und Fabbrica San Pietro an die Spitze der Tabelle. Währenddessen erlebten die Fußballteams des Vatikans in Berlin ein sportlich herausforderndes Wochenende.

Mario Galgano - Vatikanstadt Die Fußballbegeisterung hat den Vatikan wieder ergriffen, und zwar mit dem Vatikan-Pokal 2024 und mit packenden Partien. Damit ist die neue Saison gestartet. In der ersten Runde erzielten die Teams teils deutliche Ergebnisse, die sich bereits in der provisorischen Rangliste widerspiegeln. Die Mannschaft der Fabbrica San Pietro (Dombauhütte) setzte mit einem beeindruckenden 9:2-Sieg gegen den FC Guardia (Schweizergarde) ein erstes Ausrufezeichen. Auch Dirseco (Supermarkt) konnte mit einem 4:1 gegen den Chor der Cappella Sistina überzeugen, während das Team des vatikanischen Archivs, Archivio, einen klaren 3:0-Erfolg gegen Pacao (Vatikan-Einrichtung) feierte. Nach den ersten Spielen führen Fabbrica San Pietro, Archivio und Dirseco die Rangliste mit je drei Punkten an, während Associazione SS. Pietro e Paolo (Laienvereinigung) aufgrund eines spielfreien Tages noch keinen Punktgewinn verbuchen konnte. Auf den unteren Rängen befinden sich aktuell Cappella Sistina, Pacao und FC Guardia, die allesamt noch ohne Punkt dastehen. Die provisorische Rangliste nach der ersten Runde: Fabbrica San Pietro – 3 Punkte Archivio – 3 Punkte Dirseco – 3 Punkte Associazione SS. Pietro e Paolo – 0 Punkte (spielfrei) Cappella Sistina – 0 Punkte Pacao – 0 Punkte FC Guardia – 0 Punkte Freundschaftsspiele in Berlin: Durchwachsene Ergebnisse Vor dem Turnierstart waren die Männer- und Frauenmannschaften des Vatikans für vier Tage in Berlin, um Freundschaftsspiele gegen den Kirchlichen Sportverein (KSV) Johannisthal auszutragen. Die Frauen des Vatikans mussten sich dabei einer gemischten Mannschaft aus Kickerinnen des FV Bonn-Endenich 08 geschlagen geben, die als KSV-Auswahl antraten. Die Begegnung endete 0:3 aus Sicht der Vatikan-Frauen. Auch die Männermannschaft des Vatikans konnte in Berlin keinen Sieg erringen. Trotz eines kämpferischen Auftritts unterlag das Team dem KSV Johannisthal knapp mit 2:3. Die Freundschaftsspiele boten jedoch Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und den Teamgeist zu stärken, bevor es in den Wettkampf um den Vatikan-Pokal ging. Ein besonderes Turnier mit langer Tradition Der Vatikan-Pokal hat im kleinsten Staat der Welt eine besondere Bedeutung. Mit Teams, die aus verschiedenen Institutionen und Abteilungen des Vatikans bestehen, stärkt das Turnier nicht nur den Zusammenhalt innerhalb der vatikanischen Gemeinschaft, sondern bietet auch eine Plattform, um den sportlichen Wettbewerb in einem freundschaftlichen Rahmen zu fördern. Besonders bemerkenswert ist die Teilnahme von Teams wie der Cappella Sistina, die normalerweise für ihre musikalischen Darbietungen bekannt ist, sich nun aber auf dem Fußballfeld beweisen muss. Mit dem Auftakt des Vatikan-Pokals 2024 haben die Mannschaften einen spannenden Start hingelegt und die Fans können sich auf weitere interessante Begegnungen freuen. Die zweite Runde wird zeigen, ob die siegreichen Teams ihre Spitzenposition behaupten können oder ob es zu unerwarteten Wendungen kommt. (vatican news)