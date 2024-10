Frauen sind die ersten, die von Konflikten betroffen sind. Und ohne Frauen geht kein Frieden (AFP or licensors)

Vatikan: Kein Frieden ohne Frauen

Der Ständige Vertreter des Heiligen Stuhls bei der OSZE, Richard A. Gyhra, hat die zentrale Rolle von Frauen in der Friedenssicherung und Konfliktlösung hervorgehoben. Der Vatikandiplomat äußerte sich bei einer OSZE-Veranstaltung an diesem Mittwoch in Wien zur UN-Sicherheitsratsresolution 1325 „Frauen, Frieden und Sicherheit“.

Diese Resolution unterstreicht die besondere Betroffenheit von Frauen und Kindern in Konflikten und fordert eine stärkere Einbindung von Frauen in die Prävention und Lösung von Konflikten. Der Heilige Stuhl unterstützt diese Bemühungen nachdrücklich, erklärte Gyhra: „Ohne den Beitrag und die spezifischen Fähigkeiten von Frauen bleiben die Ursachen von Konflikten oft unverständlich, und die effektivsten Wege zur Konfliktlösung ungenutzt." Der Heilige Stuhl drängt darauf, die OSZE-Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Resolution 1325 umzusetzen. Dabei gehe es insbesondere um die „Repräsentation" und „Beteiligung" von Frauen auf allen Ebenen der Konfliktprävention, Krisenbewältigung und Nachkriegsrehabilitation. Gyhra unterstrich die Notwendigkeit, Frauen in diesen Bereichen stärker zu vertreten: Gewalt und Verbrechen gegen Frauen und Mädchen „dürfen nicht länger übersehen oder als unvermeidliche Folge von Konflikten behandelt werden." Abschließend betonte Gyhra die Überzeugung des Heiligen Stuhls, dass eine nachhaltige Friedenssicherung ohne die aktive Mitwirkung von Frauen kaum zu erreichen sei. (vatican news – gs)