Vatikan: Ordentliches Gerichtsverfahren und Transparenz

Ein Überblick über das Urteil im vatikanischen Gerichtsverfahren, das wegen der missbräuchlichen Verwaltung von Geldern des Heiligen Stuhls ergangen ist.

Andrea Tornielli

Von den vielen Überlegungen, die man am Ende des Verlesens der langen und komplexen Begründung des Urteils im Prozess um die Affäre um den Verkauf des Londoner Gebäudes in der Sloane Avenue anstellen kann, schlagen wir zwei vor.

Die erste betrifft den Ablauf des Prozesses, der 86 Verhandlungstermine in der Mehrzweckhalle der Vatikanischen Museen umfasste: Trotz der Anschuldigungen und Medienberichte, dass die Rechte der Verteidigung nicht gewährleistet gewesen seien, ist das genaue Gegenteil der Fall. Die Entscheidung des von Präsident Giuseppe Pignatone geleiteten Tribunals hat nicht den Forderungen des vatikanischen Staatsanwalts stattgegeben, sondern die Vergehen neu qualifiziert und einige der Angeklagten freigesprochen.

Keine „Waffengleichheit“ zwischen Anklage und Verteidigung

Vor allem aber stellte es das Kreuzverhör in den Mittelpunkt der Debatte, gab den gut strukturierten Verteidigern der Angeklagten die Möglichkeit, sich einzubringen, und prüfte Fakten und Dokumente, ohne etwas auszulassen. Auch wenn der Vatikan - wie Frankreich, und im Gegensatz zu Italien - einen befragenden Ritus pflegt, der sich von dem der Anklage unterscheidet und daher keine „Waffengleichheit“ zwischen Anklage und Verteidigung in der Voruntersuchungsphase vorsieht, so ist die Prozessphase doch eine ganz andere, in der dieser Grundsatz voll und ganz gewährleistet ist und ein faires Verfahren mit dem Recht auf Verteidigung und der Unschuldsvermutung durchgeführt wird. Diese Grundsätze sind im Übrigen in den geltenden Rechtsvorschriften klar definiert und vorgesehen. Interessant ist, dass in den Begründungen immer wieder auf Urteile verwiesen wird, die in der italienischen Rechtsprechung Maßstäbe gesetzt haben.

Ohne Rechenschaftspflicht

Die zweite Überlegung betrifft die Verwendung von Geld und die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht. Im Schlussdokument der Weltsynode zur Synodalität, die am Sonntag zu Ende ging, finden sich Absätze, die sich auf die Frage der Transparenz konzentrieren und als Folge des Klerikalismus auf die implizite Annahme hinweisen, „dass die Verantwortlichen in der Kirche nicht für ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich sind“. Die traurige Geschichte der riskanten Investition in Minciones Fonds von nicht weniger als 200 Millionen, einer riesigen Summe für eine beispiellose Operation, zeigt - ungeachtet der vom Rechnungshof festgestellten Verantwortlichkeiten der verschiedenen Subjekte - eine Weise des Umgangs mit Geld, der keine „Rechenschaftspflicht“ beinhaltete.

Und es zeigt auch, wie schädlich es für eine Realität wie die Kirche ist, Kategorien und Verhaltensweisen anzunehmen, die der spekulativen Finanzwelt entlehnt sind. Dies sind Haltungen, die das Wesen der Kirche und ihre Besonderheit in Frage stellen. Haltungen, die jene Weisheit des „guten Familienvaters“ beiseite lassen oder vorgeben, sie nicht zu kennen, auf die sich die geltenden Vorschriften ausdrücklich berufen und die umso notwendiger ist, wenn es um die Verwaltung der Güter geht, die der Sendung des Nachfolgers Petri dienen.

Die Lehren aus der Sloane-Avenue-Affäre lauten: Investitionen breit streuen, Risiken abwägen, sich von Vetternwirtschaft fernhalten und vor allem vermeiden, das Geld, mit dem man umgeht, zu einem Instrument der persönlichen Macht zu machen.

Es ist gut, dass sich im System des Heiligen Stuhls selbst die „Antikörper“ entwickelt haben, die es ermöglichen, die Fakten, die Gegenstand des Prozesses sind, ans Licht zu bringen, in der Hoffnung, dass sie sich nicht wiederholen werden.