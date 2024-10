Live bei uns: Ökumenische Gebetswache am Freitagabend

Mit einer Gebetsvigil am Freitag, 11. Oktober, werden die Synodenteilnehmer und Delegierte anderer christlicher Gemeinschaften die ökumenische Dimension der aktuellen Synode besonders sichtbar machen – aber auch an den Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 62 Jahren erinnern. Radio Vatikan überträgt live und mit deutschsprachigem Kommentar.

Vorbereitet wurde der Gebetsmoment, der unter Leitung von Papst Franziskus am Platz der ersten römischen Märtyrer im Vatikan stattfinden wird, von einem Team des Synodensekretariats, des Dikasteriums für die Einheit der Christen und von Brüdern der Ökumenischen Gemeinschaft von Taizé. Beginn der Feier an der Stelle, an der der Tradition zufolge Petrus sein Martyrium erlitten hat, ist am Freitag um 19 Uhr; Vatican News überträgt live und mit deutschsprachigem Kommentar.

Kardinal Grech, der Generalsekretär der Bischofssynode, hatte bei der Vorstellung der neuen Synodalversammlung angekündigt, dass es auch in diesem Jahr – wie im Vorjahr - die gemeinsame Erfahrung eines ökumenischen Gebets mit dem Papst und den brüderlichen Delegierten geben wird. Gegenüber der vergangenen ersten Synodensitzung ist die Anzahl der Delegierten nochmals deutlich gestiegen, von 12 auf 16.

Michelangelo: Kreuzigung des hl. Petrus (Fresko im Vatikan)

An der Stelle, an der Petrus starb

Auf Ortskirchenebene hatten die Taizé-Brüder angeboten, analoge Gebetsmomente zur selben Zeit vorzubereiten, um sich spirituell mit dem Gebet im Vatikan zu verbinden.

Das Datum des 11. Oktober, mitten in den Synodenarbeiten (die ja mit einer Bußvigil am Vorabend des 2. Oktober eröffnet worden waren) sei gewählt worden, um an den Beginn des II. Vatikanischen Konzils zu erinnern, „das für die Kirche eine neue ökumenische Zeit eingeläutet ha“, so Kardinal Grech.

(vatican news - cs)