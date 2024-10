Nach einem israelischen Luftschlag auf einen südlichen Vorort von Beirut, an diesem Donnerstag

Nahost: Vatikan fordert Waffenstillstand

Der Vatikan ruft nach einem „sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten“ im Nahen Osten. Das bekräftigte ein Vatikandiplomat an diesem Donnerstag auf einer internationalen Konferenz in Paris.

Lesen Sie auch 22/10/2024 Libanon: Flüchtlingswelle und humanitäre Krise nach neuen Konflikten Die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen im Libanon haben zu einer massiven Fluchtbewegung geführt. Mehr als 1,2 Millionen Menschen wurden innerhalb von drei Wochen ... „Der Heilige Stuhl teilt das Leiden des libanesischen Volkes“, so der Geistliche Miroslaw Stanislaw Wachowski bei der von der französischen Regierung einberufenen Konferenz zur Unterstützung des Libanon. Die internationale Gemeinschaft solle Druck ausüben, damit die Konfliktparteien im Nahen Osten wieder zu Diplomatie und Dialog zurückfinden. Es sei wichtig, die Souveränität des Libanon anzuerkennen, so der Vatikanvertreter. „Die internationale Gemeinschaft beruht auf dem Grundsatz der gleichen Souveränität aller Staaten, ohne jede Unterordnung“, so Wachowski. Er zeichnete den Libanon als ein Modell der „harmonischen Koexistenz zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften“, darunter den christlichen Gemeinschaften. Man solle alles tun, damit das Land weiterhin für Toleranz und Pluralismus stehen könne. Lesen Sie auch 22/10/2024 Syrien: Ein Regime auf Bewährung Während der Krieg im Nahen Osten zwischen Israel und seinen Feinden immer weiter eskaliert, macht ein Land in der Region wenig von sich reden: das Syrien Baschar al-Assads. Obwohl ... Das Völkerrecht einhalten Der Vatikandiplomat drückte Sorge darüber aus, dass der Libanon seit langer Zeit keinen Staatspräsidenten mehr hat. Das Amt steht nach den Friedensvereinbarungen nach dem libanesischen Bürgerkrieg traditionell einem maronitischen Christen zu. Die Benennung eines Präsidenten sei „nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit, um die Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität des Libanon zu gewährleisten“. Mit Blick auf das israelische Vorgehen gegen die Hisbollah im Libanon rief Wachowski „zur äußersten Achtung des humanitären Völkerrechts“ auf. Dazu gehöre auch die Achtung des Status von Krankenhäusern, Schulen, Gotteshäusern und überhaupt von Zivilisten. Die Uno-Mission Unifil müsse respektiert werden, und die Uno-Resolutionen zum Libanon seien einzuhalten; dazu gehöre, dass die libanesische Regierung die Kontrolle über das gesamte Hoheitsgebiet ausübe. Der Vatikanmann bat die internationale Gemeinschaft auch, dem Libanon bei der Bewältigung seines derzeitigen internen Flüchtlingsproblems zur Seite zu stehen. (vatican news – sk) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.