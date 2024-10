Familie-Dikasterium: Dario Gervasi wird stellvertretender Sekretär

Papst Franziskus hat den bisherigen Weihbischof und Familienseelsorger der Diözese Rom, Dario Gervasi, zum stellvertretenden Sekretär des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben ernannt. Mit dieser Entscheidung betont der Papst die zentrale Rolle der Familienseelsorge in der katholischen Kirche und unterstreicht die Bedeutung des Dikasteriums, das für Laien, Ehe und Familie weltweit zuständig ist.

Mit der Ernennung von Weihbischof Dario Gervasi zum stellvertretenden Sekretär des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben hat Papst Franziskus eine bedeutende Entscheidung für die Familienpastoral der katholischen Kirche getroffen. Gervasi, der bisher als Leiter des Büros für Familienseelsorge in der Diözese Rom tätig war, wird nun auf internationaler Ebene die Belange von Laien und Familien vertreten.

Das Dikasterium für Laien, Familie und Leben, 2016 von Papst Franziskus ins Leben gerufen, entstand aus der Zusammenlegung mehrerer Einrichtungen, darunter der Päpstliche Rat für die Laien und der Päpstliche Rat für die Familie. Dieses Dikasterium hat die Aufgabe, die Rolle der Laien in der Kirche zu fördern, sich für den Schutz des Lebens vom Beginn bis zum natürlichen Ende einzusetzen und Familien in ihrer spirituellen und alltäglichen Entwicklung zu begleiten. Als zentrale Stelle der Kirche koordiniert das Dikasterium Initiativen und Programme, die das katholische Familienbild und die pastorale Unterstützung stärken sollen. Neben der Förderung von Lebensschutzprojekten unterstützt es besonders Eheleute und Familien in ihrer Berufung und stärkt ihre Rolle als „Hauskirchen“ und Stützen der christlichen Gemeinschaft.

Wertschätzung

Die Ernennung Gervasis zeigt die Wertschätzung für seine bisherige Arbeit und seine Expertise in der Familienseelsorge. Die Familienseelsorge ist ein zentrales Thema in der katholischen Kirche und gilt als wichtige Antwort auf die Herausforderungen, mit denen Familien heute weltweit konfrontiert sind. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche und kulturelle Veränderungen traditionelle Familienbilder hinterfragen, sieht die Kirche in der Familienpastoral ein wertvolles Mittel, um den Glauben im Alltag zu verankern und den Familien Halt zu geben. Die Kirche versteht Familie als „Schule der Liebe“, in der Werte wie Glaube, Respekt, Solidarität und Verantwortung weitergegeben werden.

Die katholische Familienseelsorge möchte Eheleute und Eltern in ihrer Verantwortung unterstützen und sie in ihrem Glaubensleben stärken. In seiner bisherigen Rolle als Leiter des Familienbüros der Diözese Rom hat Gervasi zahlreiche Initiativen umgesetzt, die Familien in Rom durch geistliche Begleitung, Bildungsangebote und konkrete Hilfen unterstützt haben. Diese Erfahrungen bringt er nun in seine neue Position ein, was eine Bereicherung für die Arbeit des Dikasteriums verspricht.

Die Ernennung Gervasis erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die katholische Kirche weltweit die Bedeutung und den Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod betont und die Laien vermehrt in die kirchliche Arbeit einbindet. Die Themen des Dikasteriums berühren zentrale Werte des katholischen Glaubens.

(vatican news - mg)